Peligra el choque estelar

Cancelarlo, punto en la agenda por la contingencia

El Juego de Estrellas de Grandes Ligas, programado para celebrarse en el Dodger Stadium de Los Ángeles, podría cancelarse en una temporada recortada por el coronavirus, de acuerdo con el convenio que firmaron recientemente la Asociación de Jugadores de las Ligas Mayores y la Oficina del Comisionado para enfrentar las actuales y futuras secuelas que dejará la pandemia al pasatiempo nacional.

En casi un siglo de existencia, el Juego de Estrellas solamente fue cancelado en una ocasión, en 1945, debido a las restricciones de viaje imperantes en Estados Unidos por la Segunda Guerra Mundial. El de ese año estaba programado para jugarse en el Fenway Park de Boston.

Los dueños de equipos y el sindicato de peloteros llegaron a un acuerdo que cubre una serie de situaciones que necesitaban ser resueltas, como el tiempo de servicio, compensación salarial, ampliación de los rosters y reglas especiales para el sorteo colegial y las firmas de prospectos internacionales de este año, ante la posibilidad de jugar una temporada recortada o incluso no tener béisbol en 2020 debido al coronavirus.

También establecieron parámetros para comenzar la temporada lo antes posible, de una manera que permita jugar el calendario regular y la postemporada más completa que sea económicamente factible, siempre y cuando se cumplan una serie de condiciones que garanticen la seguridad de los jugadores y el público.

La posibilidad de que el Juego de Estrellas sea eliminado quedó establecida en un resumen de las negociaciones enviado por la Asociación de Jugadores a los agentes certificados que representan a los jugadores, del cual ESPN Digital obtuvo una copia. “Para jugar el calendario 2020 más completo posible, al mismo tiempo que se tiene en cuenta la seguridad y la salud del pelotero, todas las opciones estarán sobre la mesa”, dice.

“Comenzando de inmediato, la Asociación de Jugadores y la MLB discutirán la construcción de un calendario acelerado de entrenamientos primaverales, programar doble juegos en la temporada regular, rosters expandidos, potencial eliminación del Juego de Estrellas y extender la temporada regular hasta octubre”, dice.

Desde 1933, las Ligas Mayores han celebrado el Juego de Estrellas entre los equipos de Liga Americana y Liga Nacional a la mitad del calendario regular. La edición número 91 está programado para jugarse el martes 13 de julio en el Dodger Stadium de los Los Ángeles, que también acogió el evento en 1980.

Los Dodgers, que como franquicia han organizado el clásico de mitad de temporada en tres ocasiones anteriores (además del Dodger Stadium en 1980, también en el Coliseum de Los Ángeles en 1959 y en el Ebbets Fields de Brooklyn en 1949), están invirtiendo 100 millones de dólares en su parque de 58 años para las festividades, que también incluyen el Derby de Jonrones, el Juego de Futuras Estrellas y un festival de aficionados.

En una teleconferencia con medios de comunicación para discutir el acuerdo con las Grandes Ligas, el director ejecutivo del sindicato de los jugadores, Tony Clark, no descartó por completo que una temporada recortada pueda o no incluir un Juego de Estrellas. “Los jugadores están abiertos a tener una discusión sobre casi todo. Obviamente, el calendario dictará mucho de lo que se puede y no se puede hacer. Pero en este momento no hay ninguna puerta cerrada”, dijo Clark, de acuerdo con un reporte de Enrique Rojas para ESPN Deportes.

