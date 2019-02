Pemex queda fuera de los patrocinadores de Sergio Pérez

Toronto, (Notimex).- La escudería Racing Point, del mexicano Sergio Pérez y el canadiense Lance Stroll, reveló el pasado miércoles el nuevo monoplaza para la temporada 2019, el SportPesa Racing Point.

El vehículo, presentado en Toronto, Canadá, durante el Canadian International Autoshow, mantiene su característico color rosa, pero se le agrega el azul del patrocinador, así como la nueva identidad del equipo, como SportPesa Racing Point F1 Team.

“Tenemos estabilidad y un fuerte liderazgo en la parte superior, lo cual es importante porque significa que simplemente puedo concentrarme en la conducción y el rendimiento”, aseveró el piloto “Checo” Pérez en relación a la temporada 2019 de la Fórmula 1.

A su vez, el nuevo corredor del cuadro británico, Lance Stroll, aseguró que hay potencial en el equipo y mucho entusiasmo, además de que su objetivo en la nueva temporada es conseguir un podio.

