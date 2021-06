Penúltimo obstáculo en ruta al sueño

Lupita Quintal: “Quiero ir a los Juegos y lucharé”

Luego de años de verse entrenando, estudiando y trabajando, siguiendo vídeos de los hombres y mujeres referentes del karate a nivel mundial, Lupita Quintal Catzín ya siente la hora de entrar en acción en el Preolímpico.

Le tocará participar el domingo, en la jornada final del último selectivo para este deporte, que arrancó ayer en el Estadio Barón “Pierre de Coubertin” de París.

Desde la capital de Francia, la seleccionada nacional yucateca dijo al Diario a poco de arrancar el Preolímpico: “Voy el domingo. Y estoy muy emocionada esperando que sea mi turno”.

“La Capi”, como le conocen en la selección nacional, ha recibido incontables mensajes y manifestaciones de apoyo de cara al selectivo. En el arranque de la pandemia, cuando se cerraron los centros de entrenamiento en Yucatán, Lupita hizo un campamento en Ciudad Obregón, Sonora, donde el jueves un grupo de alumnos del dojo donde trabajó se mostraron con pancartas y fotos mostrando su respaldo.

Días antes, había comentado que “llegó la hora del evento por el que he trabajado durante largos años, pero no es lo último. Todavía me falta uno: los Juegos Olímpicos”.

Y ayer, en la noche de París y la lluviosa tarde de Mérida, fue clara en sus comentarios: “Desde que el karate se hizo olímpico dije que iba a hacer todo por estar en esos Juegos, y hoy (ayer) arranca es el último paso. Estamos aquí donde pocos están, buscando lo que muchos quieren”, afirma la también licenciada en Contaduría por la Universidad Anáhuac Mayab, que le extendió una beca deportiva para realizar sus estudios.

“Es el último paso para estar en donde quiero: unos Juegos Olímpicos. Y si Dios lo permite, posteriormente buscaré una medalla en Tokio”, señala.

Y no es de suerte lo que sueña. Es de lucha y sacrificios.— Gaspar Silveira