Luis Felipe "Pepón" Juárez terminó su trabajo en la Mexicana del Pacífico y recibió una llamada tal vez inesperada: las Águilas del Cibao, uno de los equipos insignia del béisbol de República Dominicana, lo requerían como refuerzo.

Sin dudarlo, empacó y viajó a la isla quisqueyana para disputar la final como el principal refuerzo de la novena más ganadora de ese país.

“Es una experiencia nueva. Y mira que, decirlo es fácil: que de Dominicana te llamen para reforzar, cuando tienen una gran cantidad de peloteros muy reconocidos, de Grandes Ligas, eso quiere decir que se están haciendo bien las cosas”, dice el famoso “Pepón”, en una charla con el Diario, a poco de saltar al diamante en el tercer juego de la serie final, en una liga en la cual lo que sobran son peloteros famosos.

Pero nada de lo que está viviendo ahora Luis Felipe Juárez es obra de la casualidad. En la Liga Mexicana del Pacífico el toletero sinaloense fue uno de los mejores peloteros a la ofensiva, no solamente por batear jonrones y producir carreras.

Defendiendo la franela de las Águilas de Mexicali, “Pepón” bateó para porcentaje de .284, con cuatro bambinazos y 27 carreras producidas. Sin embargo, fue siempre uno de los elementos clutch de la ofensiva mexicalense, especialmente destacado en sus visitas a la caja de bateo porque fue el pelotero que menos ponches recibió en proporción con sus turnos al bate: sólo sorbió 11 chocolates en 190 turnos, un promedio de uno cada 17.2 turnos oficiales. Hoy en día, en el mundo de la sabermetría, eso cuenta mucho a la hora de que los gerentes eligen a los peloteros que piden los mánagers.

"Pepón" se reencuentra con Yoanner Negrín

Con amplia trayectoria jugando en el Pacífico y en el verano, en los últimos tres años defendiendo la franela de los Leones de Yucatán, Juárez habla de lo importante que resulta el estar en buen nivel para poder ser llamado a reforzar a equipos de países como Dominicana, Puerto Rico y Venezuela, famosos por tener una legión de peloteros de Grandes Ligas jugando en sus ligas.

Uno debe trabajar siempre para estar en la mejor forma. Esto es cosa del trabajo constante, día con día” Luis Felipe "Pepón" Juárez

En dos días se dio todo esto del viaje de Luis Felipe a Quisqueya. Una vez concluida su labor en la Mexicana del Pacífico, fue contactado por los representantes de las Águilas del Cibao y de inmediato acordaron todo para que se uniera al equipo dominicano, cuya sede está en Santiago.

El avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Cibao y de allí viajó directamente a la sede del primer partido de la final para uniformarse y meterse a los entrenamientos de un equipo en el que hay estrellas como Melky Cabrera, un ex de los Yanquis de Nueva York ganador de Serie Mundial, y el principal referente del pitcheo es ni más ni menos que Yoanner Negrín, el “Asere” que ha sido fundamental en la rotación de los melenudos en el último lustro.

“Pepón” lo valora todo. Analiza las preguntas que le hace el Diario y responde pausado. Está consciente de que vive un momento importante y trata de aprovechar todo.

“Para mí es muy importante venir a otra liga tan fuerte, sentir otro tipo de juego y tradiciones. Y es bueno que te tomen en cuenta para estos eventos, pensar que puedo ser una figura clave para ellos como refuerzo en la serie final”, señala el pelotero nativo de Culiacán, de 30 años.

Comprometido

La charla, ayer, se dio a poco que Juárez y las Águilas se fueran al emblemático Estadio Cibao para tratar de empatar la final ante los Gigantes, también de Cibao.

“Estamos 2-1 abajo en la final y se trabaja todos los días fuerte, en mi caso especial, tratando de adaptarme rápido. Ya tuve mis dos juegos, batee un hit, y me siento listo, capaz de ayudar”.

Clave para Juárez fue tener un respiro con el día libre del jueves.

Luis Felipe Juárez, con la franela de las Águilas del Cibao

“Todo fue rápido y un poco pesado. Terminar en México, el viaje a Dominicana, todo en dos días. Pero ya me siento a gusto, más con el día libre. Ahora sí vamos enfocados con todo para ayudar a nuestro equipo a ganar el campeonato”.

Ayer, las Águilas mandaron a la loma a Negrín para tratar de emparejar la batalla. Juárez fue colocado por el mánager Félix Fermín como sexto en el orden, en el que Melky aparece de cuarto. La confianza en el brazo del “Asere” es grande.

“Aunque no sea mi equipo de toda la temporada, cuando te unes a otro club para una serie rápida, lo haces con todo el compromiso, se siente mucho lo que se hace. Cuando uno se pone la camisa se transforma y la va a defender con todo, defender los colores, pelear por un equipo de esta tradición”.

No es para menos: las Águilas del Cibao tienen 21 banderines ganados en su historia profesional, además de cinco títulos de la Serie del Caribe y una Serie Nacional.

De ganar con Cibao la corona, Juárez podría incluso ser un mexicano reforzando a República Dominicana para la batalla que se escenificará precisamente en territorio tricolor: Mazatlán.

De altísimo nivel

Pero hay algo que igual cuenta mucho: disfrutar y aprender de este momento, pues Juárez llegó al país al que los scouts de Grandes Ligas más visitan en busca de talento. Particularmente en un año harto complicado por las condiciones sanitarias.

“La experiencia es grande, nadie me la va a quitar. Ha sido un año difícil para todos, como ya sabemos. Y esperábamos ganar en México, y no pudimos ganar, me dolió quedar eliminados, pero el buen trabajo me abrió una oportunidad más, en algo de lo que puedo hacer”.

Y acepta "Pepón" lo del nivel de juego, y la búsqueda insistente que hay en los diamantes dominicanos.

“Hay mucho talento, muchos scouts, andan buscando y viendo jóvenes. Y por eso me llena de orgullo estar aquí, con el hecho de que te llamen, más en estas situaciones de series finales. Por algo será”.

Al llegar a las Águilas, fue muy importante tener de compañero a un conocido como Negrín, as del pitcheo emplumado.

“Me da más tranquilidad, sabes que llegas al vestidor y no estás solo, hay alguien que estará apoyándote, con quien puedes hablar de todo, de Yucatán, de los Leones, de cosas afines”, expresa Luis Felipe.

Los Leones distribuyeron hace un par de días una foto en que aparecen dos de sus figuras en el verano mexicano, que ilustra esta información. Dos ases melenudos sonrientes reforzando a uno de los equipos de más tradición en la principal potencia latinoamericana del béisbol.