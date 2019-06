Pereira se va de Chivas

El Rebaño da a conocer su lista de transferibles

El defensa Jair Pereira encabeza la lista de jugadores transferibles que anunciaron las Chivas Rayadas de Guadalajara para el Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, en la que incluye también a Kristian Álvarez.

En días pasado se manejó que el defensa sería uno de los jugadores que no entrarían en planes para el siguiente torneo y ayer lo hicieron formal.

Pereira Rodríguez llegó al cuadro tapatío para el Torneo Clausura 2014 y consiguió la Copa MX 2015 y 2017, además de la Súper Copa MX 2016. Así como el título del Torneo Clausura 2017 y la Liga de Campeones de la Concacaf.

Entre otros jugadores que tampoco entran en planes son Jesús Godínez, Guillermo Madrigal y Antonio Alfaro, quien ya fue cedido a préstamo al Zacatepec.

Tomás Boy, técnico del Rebaño, dijo ayer que se trabaja a tope para no equivocarse en los próximos fichajes.

“Creo que la directiva trabaja duro, no es tan sencillo, ya sabemos cómo es con Chivas, no solo porque los mexicanos están muy cotizados, sino porque muchos equipos no quieren reforzar a otro conjunto, pero hemos estado en contacto con la directiva para que algunos puntos en la alineación se den en los términos que se queremos”, explicó.

Respecto a la salida de Pereira, indicó que sencillamente terminó su ciclo.

“Platicamos cuando llegué de cómo los ciclos se acaban, la directiva me dijo que algunos jugadores se les acabó y lo confirmo, por lo tanto no entra en planes un jugador que le ha dado mucho a la organización y a veces así son las cosas”.