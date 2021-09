Periodista demanda a ESPN: ''Ni una gorra me dieron'' de liquidación

Ángel García Toraño reveló que tiene una demanda contra ESPN, que llevará hasta las últimas consecuencias, porque entregó 15 años de su vida y "ni una gorra" recibió como liquidación por sus servicios, según declaraciones citadas por Medio Tiempo.

El periodista ya lleva varios meses fuera de ESPN, y recién reveló que presentó una demanda por un despido injustificado, por lo que espera obtener lo mínimo que la ley le garantiza, como es un pago por sus años de trabajo.

"Estamos en un juicio, demandé a ESPN porque no recibí ni una gorra de liquidación por casi 15 años de trabajo. Aclaro que no guardo rencor a nadie, pero no me pienso dejar, entregué mi vida, sacrificas muchas cosas en esta carrera, quise descansar sábados y domingos alguna vez y nunca me dejaron", expuso el comunicador en entrevista con Apuntes de Rabona, citado por Medio Tiempo.

Entrevista Larga Ángel García Toraño - Apuntes de Rabona https://t.co/sph2h1vicY vía @YouTube — Angel García Toraño R.P. (@garciatorano) September 17, 2021

"Mi salida no fue como creo que la merecía, demandé una liquidación que por ley se debe dar, ya si la empresa es estadounidense y no respeta las leyes mexicanas donde está establecida, a mí no me importa. Nunca me reconocieron mi trabajo, ni siquiera pido que me recontraten. En las audiencias, la empresa me reconoce solamente un año de trabajo de los casi 15 que di, solamente pido lo que la ley me ampara", añadió el hombre que se hizo de un lugar en la televisión deportiva en TV Azteca, bajo las órdenes de José Ramón Fernández.

El despido de García Toraño, en medio de un divorcio y el luto

García Toraño recordó que desde su llegada a Entertainment and Sports Programming Network, en enero del 2007; se desenvolvió como un profesional, por lo que lamenta que no se le permitiera continuar desarrollándose.

"Mi último día en ESPN me programaron para Futbol Picante en el estudio. Muchos sabían que era mi último día, yo lloraba de saberlo y pregunté si había hecho algo mal, en qué les había fallado. Me mandan un documento en el que ya no hay marcha atrás, quedé fuera (…) Al día de hoy sigo sin saber por qué me sacaron de ESPN, me parece que sufrí una gran injusticia porque en 15 años di todo, no fallé en nada y si así fue me gustaría que me lo dijeran".

"Mi último día en ESPN me programaron 'Futbol Picante'. Ese día estaba analizando y comentando con lágrimas en los ojos, porque sabía que era mi último comentario en esa mesa", @garciatorano.



📽️: https://t.co/xQWDTbwrQR pic.twitter.com/o3IqN0MZgy — Apuntes de Rabona (@ApuntesdeRabona) September 17, 2021

El comunicador afirma que incluso ofreció bajarse el sueldo con tal de no ser despedido, pero fue ignorado y ese fue uno de los momentos en que sintió que el mundo se le terminaba, ya que se conjugó con su divorcio y la muerte de su madre.