Periodista deportivo es arrestado por criticar al gobierno de Nicaragua

MANAGUA.- Miguel Mendoza, periodista deportivo y crítico del presidente Daniel Ortega, se encuentra arrestado por sus comentarios a la actual administración.

En un país donde los periodistas deportivos no acostumbran referirse a temas políticos, el comunicador de 51 años, utilizó las redes sociales para criticar al presidente Ortega, cuyo gobierno ha enviado a la cárcel a casi una veintena de personas. Entre los presos políticos figuran cinco aspirantes a la Presidencia por la oposición.

El periodista fue arrestado por "realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos"; así como otros delitos que son considerados "traición a la patria", gracias a una ley aprobada a fines del año pasado, según la Policía Nacional.

Hasta ahora no se conocen acciones de Mendoza más allá de sus críticas por las redes sociales Twitter y Facebook, donde tiene 27,030 y 117,343 seguidores, respectivamente, pocas a nivel global, pero más que otras figuras citadas como "influencers" en Nicaragua.

Lo gracioso es que me señalan de MRS, solo por no estar de acuerdo con la irresponsable actitud de @CxLibertad, muchos que hasta el 18 de abril de 2018 eran sandinistas de plaza y camiseta. Yo no. Pero entiendo que en las actuales circunstancias del país todos somos necesarios.