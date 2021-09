Periodista se disculpa por críticas a la jefa de prensa del club América (vídeo)

El periodista deportivo Gerardo Velázquez de León compartió un vídeo en redes sociales, en respuesta al comunicado del Club América, en el que se le acusa de emprender una campaña misógina y sexista contra su jefa de prensa Ana Barreda.

Velázquez, editorialista deportivo de El Universal, decidió disculparse de manera pública con la afectada, luego de que la directiva de las Águilas amenazara con recurrir a las instancias correspondientes en materia de violencia de género.

En redes sociales, los internautas no tardaron en señalar que no es la primera vez que el periodista vierte comentarios misóginos en labor de las mujeres en el deporte.

Además, un vídeo de la conferencia en la que Santiago Solari y la jefa de prensa pidieron a un reportero replantear una pregunta muestra que, aparentemente; el director técnico no entendió el sentido de la palabra "embalar".

El vídeo fue replicado por Renata Masciarelli, jugadora del América Femenil; quien externó su solidaridad hacia la jefa de prensa.

Me compartieron este video, ¡qué indignante! mi solidaridad con Ana Barreda, jefa de prensa del @ClubAmerica. No sabía del acoso del #MachoFutbolero de @gvlo2008. Debe ofrecer disculpa pública. No más violencia contra las mujeres. @El_Universal_Mx @LigaBBVAMX @MVStvOficial @MLS pic.twitter.com/INw10EFzt5