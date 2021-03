Pesadilla en Estambul

En riesgo Lupita Quintal y el equipo mexicano en la Premier League por un rumor de Covid

Cuando en Mérida todos, o casi todos dormían, al otro lado del mundo, en Estambul, Turquía, una yucateca, por fin con alimentos en el estómago, alistaba su equipo para irse al tatami. Pasara lo que pasara en la competencia que tenía que enfrentar, había vencido quizá el rival más duro que haya enfrentado en todos sus años de estar en el karate de más alto nivel.

La yucateca Lupita Quintal Catzín narró este domingo, en la noche de Turquía, casi mediodía de Mérida, una serie de dramáticos acontecimientos vividos en la jornada del sábado, día en que debutó en la Premier League de Karate en Estambul, relacionados con la pandemia de coronavirus, que pusieron en riesgo incluso su participación y hasta su integridad y la del equipo.

Cerca de las 2 de la mañana, respondió a mensajes que el Diario le mandó desde la tarde del sábado. No pudo contestarlos a su tiempo porque, lo que describió, quizá hubiera sacado de sus casillas a cualquiera. Pero no a ella, conocida por su tenacidad y desarrollo mental dentro y fuera del escenario deportivo. Entonces, sólo nos deseó “linda noche” y prometió que en el transcurso de la jornada mandaría fotos y contaría algo. Aquí dormimos y en el medio oriente, la vida continuaba.

Con año y medio fuera de acción, la capitana de la selección mexicana de karate perdió ayer ante una competidora de Alemania en la batalla por la medalla de bronce en más de 68 kilos, con puntuaciones de 4-3. La germana Johana Kneer obtuvo uno de los dos bronces y el oro fue para Sofya Berultzeva, de Kazajistán, vencedora de Lupita en la segunda ronda del programa oficial.

Pero tras la jornada deportiva del domingo, en la noche turca, la aspirante mexicana para los Juegos Olímpicos se sentó frente a las redes sociales y se armó de valor para contar en un vídeo en vivo, punto por punto, lo acontecido desde temprano el sábado, cuando les notificaron que no podían abandonar su habitación por un probable contagio de Covid en el entorno de la delegación mexicana. Un grupo de los servicios médicos de la Premier League llegó a su cuarto a notificarles que no podían salir y les sometió a pruebas rápidas, cuyos resultados les informarían en un par de horas. Al llegar a Turquía, todos fueron sometidos a las pruebas que marcan los protocolos mundiales.

Cuarentena en el hotel

Tras quedarse encerradas durante horas sin salir, ni a poder comer en el lugar o comprar alimentos, hizo sus calentamientos de forma casera en su cuarto, en un espacio mínimo, ayudada por integrantes del equipo tricolor, todo en espera de que les informaran de los resultados de las prueba. Pero pasó el tiempo y no llegaban los resultados. “No me daba por vencida porque sabía que estábamos bien, pero había que esperar. Sin embargo, conforme avanzaron las horas y se acercaba el momento de mi combate, y comenzó la actividad en mi categoría, ahora sí que pensé que no competiría, ahora sí que perdí las esperanzas”, explica la yucateca, quien se preparó con la indumentaria y los accesorios para cualquier cosa, pero de la misma forma, en que avanzaba el tiempo, se quitó todos sus implementos entre caras de decepción. No pudo evitar llorar. Lo vivido a cualquiera le hubiera sacado las lágrimas.

Y, como de película, narra que a minutos antes de que sea su combate les avisaron que salió negativo en la prueba y se fue directo a la zona de competencias, donde ya su rival, de Túnez, la esperaba, en el tatami.

“No tenía quien estuviera conmigo en la zona. Era necesario tener a alguien. Y me ayudó una entrenadora de España en esa primera pelea”, cuenta sobre el seguimiento de su odisea y gano el enfrentamiento, pero solo a la mitad tuvo a esa entrenadora porque la ibera tenía que atender a su pupila.

Un finlandés fue su apoyo como entrenador en su segundo combate. “Era tener a alguien allí y en este caso, con mi poco inglés, él decía algo, y yo respondía con un ‘ok’ y seguía”.

“No tenía a nadie que me ayudara. No había público, mi entrenadora estaba en el hotel encerrada”.

La yucateca llegó a su habitación pasada la media noche sin comer. Y cuenta que así durmieron todas porque no encontraron el comedor abierto para los deportistas ni el restaurante del hotel. “Nos dormimos con hambre y me desperté porque tenía hambre. Que recuerde, solo dos veces he pasado estas situaciones de despertar así, y esta fue una de ellas”, dijo sobre lo vivido al amanecer el domingo.

Mal y de malas

Cuando nos contactó, casi a las 2 de la madrugada de Mérida, cerca de las 11 de la mañana de Estambul, ya desayunadas, con las noticias favorables sobre el desaguisado del Covid, estaba alistando todo para irse a la competencia, en el mismo hotel, a cinco minutos de distancia de su habitación. Al llegar a la zona, le indican que sus espinilleras tenían rozaduras por el fragor de las batallas del día anterior y tenía que cambiarlas o no peleaba, así que consiguió otras prestadas, de otro color. “Esto ya era como para decir: no es posible...”

La medalla de bronce la perdió 4-3 pero ella dice que ubicarse en el quinto lugar de este evento mundial sabe a una medalla “por todo lo vivido y porque en esta competencia están los mejores del mundo”.

Exhortó a que los atletas tengan apoyo total de sus federaciones y sus países en este tipo de eventos. "Peleamos por México y necesitamos apoyo total", dijo en su mensaje. Y en realidad, la lección es que el grupo de karatecas, mujeres competidoras y una juez, viajó solo, y entonces, no había ningún federativo que aligerara los trámites. Por ello su razonamiento entendible de que los atletas deben dedicarse a los suyo, que es entrenar y salir al combate. “Estamos a tres meses de la participación más importante en la historia del karate en México (el Preolímpico de París). No podemos esar así”.

A final de cuentas todos los de la delegación recibieron notificación de negativo a las pruebas de Covid. Ella, frente a la cámara para a charla virtual, mostraba los estragos de la batalla (un parche en la nariz). “Estoy bien, es una rozadura, no una fractura. Y me siento satisfecha pese a no ganar una medalla, creo que las lecciones de la vida han sido grandes. Ahora a seguir trabajando para alcanzar la meta: los Juegos Olímpicos”.— Gaspar Silveira