Pesistas se van al Nacional

Delegación de 26 deportistas, por metales a Celaya

Ayer partió a Celaya la delegación de 26 deportistas que representará a Yucatán en el Campeonato Nacional Infantil de Levantamiento de Pesas, que se llevará al cabo mañana y el domingo.

Antes de abordar el autobús funcionarios del IDEY, les desearon el mejor de los éxitos y el apoyo de los padres de familia.

Los deportistas

El contingente lo conforman Arlette Tun Cetina, Saydi Dzul Ávila, Itzel Xool Zurita, Víctor Méndez Uicab, Henry Chulín Ucán, Bryan Góngora May, José Pat Ávila, José Garrido Chuc, Humberto Medina Palomo, Diana Chimal Euán, Karla Arceo Escalante, María Nah Canché, Dafne Dzul Poot, Esmeralda Llano Domínguez, Kristal Uc Cupul y Yesenia Pat Ávila.

De igual forma partieron Evelyn Arceo Escalante, Diego Ciau González, Jonathan León May, Cristóbal May Kumul, Habib Navarro Martínez, Jesús Can Fernández, Miguel Cerón Cocom, Gabriel Zel Martín, Miguel Betancourt Chan y José Basto Palomo, quienes pertenecen a clubes de Mérida Tekax, Valladolid, Umán, Tizimín y Hunucmá.