Picasso, sparring de Berchelt, vuelve al ring tras el Covid

El coronavirus le puso trabas, pero quiere un título

Subir a pelear a un ring después de vencer al Covid-19, encierra una motivación especial para David “Rey” Picasso. Él salió bien librado de la enfermedad, no hubo secuelas importantes en su cuerpo, pero no todos en su entorno tuvieron la misma suerte, y en especial, a uno de ellos le dedica la batalla de este sábado contra Adrián “Topito” Gómez, en Hermosillo, Sonora.

“A mi entrenador de fútbol desde que era chico, él me llamó unos días antes de que falleciera y me dijo que quería verme pelear, así que es un honor poder dedicarle esta pelea. En realidad, yo no la pasé tan mal con el contagio, aunque en casa, mi mamá sí estuvo un poco grave, ahora lo vemos como un mal recuerdo y toda la familia está bien”, comparte el púgil, quien creció en la colonia Guerrero, en el centro de Ciudad de México.

“Hay que sacarle el lado bueno a las cosas“, agrega.

Él lo hizo, moviendo su residencia a Hermosillo, donde se ha preparado como parte del equipo de Alfredo Caballero. “Al estar llevando la escuela en línea pude venir y hace unos días acabé el semestre. Ahora estoy listo para subir a pelear, es mucho el deseo de demostrar que soy un futuro campeón mundial”, señala el estudiante de Física en la UNAM.

Sabe que sería importante empezar el año con una victoria, pensando en un futuro cercano tener peleas clasificatorias para aspirar al campeonato del Consejo Mundial de Boxeo.

Confianza que crece, al estar rodeado de monarcas mundiales como Miguel “Alacrán” Berchelt, Francisco “Gallo” Estrada y Yamilet Mercado, integrantes del “Caballeros Team”.

Se beneficia y de paso aprende los detalles finos en el boxeo. “Le ayudo a Berchelt a hacer ‘sparring’ y él me apoya a mí, junto a Alfredo Caballero son mis maestros. No podría tener mejor preparación”.

Picasso es doble campeón Intercontinental juvenil CMB, supergallo y pluma, y sus últimas cinco peleas desde 2019, lo han puesto en el plano estelar para hoy por TV Azteca.— El Universal