Piden reportar juegos clandestinos

Siguen realizando muchos partidos sin autorización

Con la petición, incluso, a denunciar la realización de encuentros deportivos, el Instituto del Deporte de Yucatán y los presidentes de las asociaciones locales de fútbol y béisbol exhortaron a sus miembros a no efectuar partidos, siguiendo las recomendaciones de las autoridades del Sector Salud, al aumentar otra vez los casos de coronavirus.

Representantes de las asociaciones de los deportes más practicados en la entidad hicieron un llamado público recordando a la población en general las medidas sanitarias que se autorizaron para la reapertura ordenada y gradual en sus disciplinas son para entrenamientos, dentro de los protocolos oficiales.

De acuerdo con un oletín, durante una rueda de prensa en las canchas techadas del IDEY, recalcaron que la importancia de seguir las indicaciones que el Gobierno ha dictado para la seguridad de todos los yucatecos en esta contingencia sanitaria, incluso pidiendo a los alcaldes que realicen vigilancias en sus instalaciones y no otorguen permisos para jugar, y llamando clandestinos a los encuentros que se lleven a cabo.

Debido a que se han detectado partidos de fútbol y béisbol, incluso en torneos, los directivos realizaron una presentación de recomendaciones junto con representantes de las principales ligas del Estado.

Con Carlos Sáenz Castillo, director del IDEY se reunieron los presidentes Rudy Amaro Benítez, de béisbol; Manuel Martín Medina, de fútbol; Freddy Sansores Carrillo, de la delegación de árbitros; Rubén Cuevas Luna, de la Liga “Juan N. Cuevas” y representante de las Ligas Unidas; Martín Leal Barahona, de la “Marcelino Champagnat”, y Santiago Castañeda, de la “Álvaro García Aguilar”.

“Lo hemos pedido muchas veces, de muchas formas. Entendemos que quieren jugar, todos queremos que haya actividades deportivas, pero si no se cuidan los protocolos, podría ser peor. Hacemos una petición a los alcaldes a que no autoricen la realización de partidos en los campos municipales”, dijo Sáenz Castillo. “Los casos de contagios están aumentando y si no bajan, el semáforo no podrá cambiar”.

Martín Medina destacó que ha pedido a sus afiliados abstenerse de hacer partidos, “pero por más que sea nuestra petición, siguen jugándose los partidos”.

Amaro Benítez pidió hacer conciencia. “El virus no se ha ido. Los contagios están aumentando otra vez. ¿Se tiene que esperar que tengamos un contagiado o un fallecimiento en casa para poder entenderlo”, se preguntó.

Entre las recomendaciones hechas, incluso se pidió llamar al número 911 para reportar con la policía. “Es una indicación de las autoridades. Se debe acatar”, dijo Sáenz Castillo.

Se recordó que el mes pasado la Secretaría de Salud anunció que, en apoyo a la generación de empleos y para ayudar a las familias yucatecas, se permitió que los integrantes de las escuelas privadas deportivas de 15 años de edad y mayores puedan entrenar en los campos deportivos con horarios y tiempos, aunque todavía no es posible organizar ligas, ni torneos. Se deben seguir, además, protocolos especiales y registrar las actividades.

“El marco legal es muy claro, y el gobierno del Estado respetará la autonomía de los municipios por lo que las ligas con sus ayuntamientos deben establecer acuerdos de fecha, hora y lugar para comenzar a entrenar, mientras que la vigilancia de los protocolos sanitarios correrá a cargo del gobierno del Estado, que puede ordenar la suspensión de actividades en caso de incumplimiento”, dijo Sáenz Castillo.

Hicieron énfasis en que, en el caso de los juegos de Tercera División y Liga de Expansión y funciones de boxeo profesional, se siguen protocolos especiales, con aplicación de pruebas Covid.