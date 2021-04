Pilar Rodríguez, de antesalista a un as del pitcheo

Podría ser algo así como un “lo oigo, pero no lo creo”. Esa fue la primera impresión que el reportero tuvo cuando Pilar Rodríguez le dijo que “mi vida en el béisbol la comencé como tercera base. Cuando era amateur, fui tercera, no pitcher”. Y luego, el tamaulipeco brilló en la Liga Mexicana como uno de los mejores relevistas, no solo de los Leones de Yucatán, sino de todo el país.

Pilar es el primero de la galería que presentaremos en “¿Lo recuerdas?”, un espacio en el que, durante la pretemporada, presentaremos a varias figuras, algunas más destacas que otras, que han vestido la franela de los Leones. Del archivo del Diario logramos extraer una gran cantidad de imágenes de todas las épocas de las fieras. Pilar Rodríguez Martínez, nacido el 12 de octubre de 1949 en Otilio Montaño, Tamaulipas, tiene muchas historias para contar. De entrada, recibe la llamada telefónica con un “soy un hombre con suerte. Porque estoy seguro que muchos otros que fueron buenos beisbolistas, no tuvieron la suerte que yo tuve. Algunos, muchos tal vez, no llegaron a pisar el béisbol profesional porque algo faltó. Y yo sí lo tuve. Ese será siempre mi debate, en la plática. Conozco buenísimos peloteros. Te puedo decir, como ejemplo, dos de aquí: ‘Chucho’ Rejón y Pepe Peraza. Dos peloterazos. Y no llegaron, o igual Carlos Pisté... Ese era titular en cualquier equipo de Liga Mexicana, un fantasma... Y no jugó profesional”.

Pilar fue un ídolo con los Leones, con los que lanzó de 1979 a 1985. Pero no se siente así, ni ídolo, ni héroe. “¿Sabes qué fui? Trabajador. Trabajé mucho. Me esforzaba siempre, corría mucho”.

Un récord envidiable para cualquier lanzador lo tuvo en su memorable temporada de 1980: terminó con récord de 9-0 y efectividad de 1.71 y cinco salvamentos. “Pero mire... el mánager era un mexicano, Jaime Favela. Por eso digo que tiene que haber suerte. Perdiendo por una en la última entrada, llegaba y me decía: ‘Tírame una..’ Y le dábamos la vuelta y ganábamos. Así fue todo eso”.

Pilar hoy en vía vive disfrutando la vida con su familia, en una quinta en la zona de la hacienda Teya. “Si te digo... feliz de verdad. Tengo a mi esposa, a mis hijas, tres nietas. Y pues lo único que podemos pedirle a la vida es salud. Con 71 años, ¿qué más puedo pedirle? Dios ha sido grande con bendecirme con tantas cosas buenas”.

Y así ha transcurrido la vida del “Caballo de Hierro” dentro y fuera del campo.

¿Y por qué el apodo de “Caballo de Hierro”?

“Pues un día llegó George White (Jorge Blanco), que era cronista de los Leones, y me dijo antes de un juego: ¿Tú no te cansas? Entrenas y entrenas, y lanzas hoy, lanzas mañana y pasado también. No paras. Eres un ‘caballo de hierro’. Lo dijo en sus transmisiones y se me quedó. ¡Qué bueno que hoy en día haya quienes me recuerden así. Yo atesoro muchas cosas. Pero muchos años no fui para nada al Kukulcán”.

Ahora, Pilar´, pensionado (fue instructor en el Cbtis 120) y feliz, no para en tener lista la quinta para cuando las nietas lleguen de visita. “Y recordar y recordar. Así vivimos”. Y así lo recordamos.— Gaspar Silveira