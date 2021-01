Pilotos chilenos, líderes

Benavides, a un paso de ganar la etapa de motos

Los pilotos chilenos Francisco “Chaleco” López, en vehículos ligeros, y Giovanni Enrico, en quads, se afianzaron como líderes del Dakar 2021 al término de su tercera etapa, un bucle por el “Cuarto Vacío” del desierto de Arabia Saudí, con inicio y llegada en Wadi Ad-Dawasir.

“Chaleco” se adjudicó la victoria de etapa al ser el más rápido de su categoría en completar los 403 kilómetros de la jornada, lo que le permitió aumentar su ventaja al frente de la clasificación general hasta los 6 minutos y 8 segundos sobre el polaco Aron Domzala.

Por su parte, Enrico también acabó el día como líder de la clasificación general de las cuatrimotos gracias a su segundo lugar en la etapa, donde se quedó a solo un minuto de la victoria, que fue para el argentino Nicolás Cavigliasso.

El piloto chileno está ahora al frente de la general con 4 minutos y 6 segundos de ventaja sobre el francés Alexandre Giroud y 6 minutos y 41 segundos por delante de Cavigliasso.

Al llegar al campamento, Enrico manifestó estar “muy contento” por haber sido el piloto más regular en estas tres primeras etapas, pero dijo que “todavía queda mucha carrera por delante”.

Al igual que en Enrico, el argentino Kevin Benavides (Honda) también se quedó a un suspiro de ganar la etapa en motos, un triunfo que le arrebató el australiano Toby Price (KTM) por apenas 1 minuto y 16 segundos.

Sin embargo, el día fue positivo para el piloto de Salta, pues le permitió recortar distancias con el sorpresivo líder de la clasificación general, el estadounidense Skyler Howes, al que tiene a tan solo 33 segundos.

“He salido a hacerlo lo mejor posible y me he sentido muy cómodo con la moto y con la velocidad. Estoy contento de haber recuperado tiempo”, expresó el piloto del equipo oficial de la marca japonesa Honda.

Su hermano Luciano (Husqvarna) acabó la etapa duodécimo pero le sirvió para escalar una posición en la clasificación general, donde ya es séptimo.

“No me fue espléndido porque no me sentí muy cómodo en las partes muy rápidas. No sentía que iba muy rápido, pero en general fue positivo porque seguimos a 6 minutos del líder de la general”, valoró el argentino.

En séptimo lugar, a 10 minutos y 4 segundos de Price, acabó su compatriota Franco Caimi (Yamaha), y en décimo lugar, a 13 minutos y 9 segundos, finalizó el chileno Nacho Cornejo (Honda).

“El objetivo de hoy era intentar alcanzar a los de delante y lo he hecho. He abierto pista bastante parte de la etapa. Estoy contento con mi ritmo y poco a poco voy avanzando en la general”, dijo Cornejo, que también es décimo en la general del rally, a 9 minutos y 24 segundos del líder Howes.

Su compatriota Pablo Quintanilla (Husqvarna) fue el piloto más perjudicado de la etapa, pues tomó la delantera durante el recorrido, asumió la responsabilidad de abrir pista y eso le penalizó mucho al final del día.

Quintanilla acabó la etapa en el vigésimo tercer lugar del día, a 19 minutos y 15 segundos de Price, lo que le hizo caer de la cuarta a la duodécima posición de la general, donde quedó a 10 minutos y 44 segundos del líder.

La cuarta etapa, que se desarrollará entre Wadi Ad-Dawasir y la capital Riad, será la más larga de todo el rally al componerse de 813 kilómetros, divididos en 476 de enlace y 337.—EFE