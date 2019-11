“Piojo” Herrera aclara que no visitó a Joao Maleck en Jalisco

MÉXICO.— Miguel Herrera, estratega del Club América, descartó haber visitado al futbolista Joao Maleck en el penal de Puente Grande, pues la madre de una de las víctimas del accidente en el cual estuvo involucrado el jugador de 20 años, señaló al “Piojo” por acudir a la cárcel en Jalisco.

El timonel azulcrema aclaró que hace unos días acudió a un evento organizado por el gobierno del estado para hacer un donativo que será utilizado para la compra de una máquina.

Asimismo, Herrera dijo que se relacionó con las personas que se acercaron a él y envió un mensaje a Martha Álvarez, quien lo acusó de convivir con Maleck.

“Decirle que en cuanto a mi persona está completamente errada. Si le dijeron que fui a ver a alguien, no, visité todo el penal. Conviví con todos los reos que se acercaron. Con todo el dolor de mi corazón, que no la engañen o que no se equivoquen, acompaño su dolor, pero no visité a nadie en especial”, puntualizó el entrenador.