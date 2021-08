Plata mexicana

Gloria Zarza la consigue en el impulso de bala

Gloria Zarza Guadarrama le dio a México la primera presea de plata en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020, al quedar segunda en la final de impulso de bala clase F54, con un registro de 8.06 metros, su mejor marca personal.

Gloria tuvo una feroz competencia, pues únicamente fue superada por la chilena Francisca Mardones, quien impuso récord mundial con una distancia de 8.33 metros. El podio lo completó la representante de Uzbekistán, Nurkhon Kurbanova, también con su mejor marca personal, con 7.77 metros.

Fue en su cuarto intento, tras registros de 7.47, 7.23 y 7.13 metros, que la mexicana dio la distancia que le aseguró el segundo sitio del podio y con el que superó el cuarto que logró hace cinco años, en Río 2016.

“Me sentí bien, segura de lo que he trabajado y me voy contenta y satisfecha con este segundo lugar, este es el resultado de mucho sacrificio, muchos entrenamientos.

“En los pasados Juegos de Río 2016 quedé en cuarto lugar, a un centímetro del tercero, pero yo dije: no voy a trabajar por un centímetro, voy a trabajar por más y así lo hice. Este año fue muy difícil, entré a cirugía del estómago y de ahí la pandemia, pero yo creo que eran más mis ganas de estar aquí y se dio; adapté un gimnasio en mi sala, mi entrenador Iván Rodríguez Luna nunca me dejó, siempre estuvo pendiente, creo que está medalla me sabe a oro”, compartió Gloria, quien agradeció a todas las personas que hicieron posible este resultado.

“Era una marca que ni yo me esperaba. Quiero agradecer a toda la gente que estuvo tras de mí, en mis entrenamientos; a mis padres, que los amo con toda mi alma, esta medalla no es solo mía, es de todos”, agregó.

México llegó a nueve medallas en los Juegos Paralímpicos y a 298 en la historia de estas justas.