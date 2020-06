Playball el 24 de julio

El Sindicato de Jugadores acepta términos

La Asociación de Jugadores de Grandes Ligas y la oficina del comisionado acordaron un protocolo de salud y seguridad para jugar una temporada recortada de 60 partidos en medio de la pandemia del coronavirus. En un mensaje colgado en sus redes sociales, el sindicato informó que los jugadores acordaron reportarse a los campos de entrenamiento para el 1 de julio.

Los propietarios de la liga votaron el lunes para implementar una temporada de 60 juegos que comenzaría alrededor del 24 de julio. Después de la votación, MLB le preguntó al sindicato si los jugadores podrían presentarse en los campos de entrenamiento antes del 1 de julio y si el sindicato “estará de acuerdo con la Operación Manual que contiene los protocolos de salud y seguridad necesarios para darnos la mejor oportunidad de conducir y completar nuestra temporada regular y la postemporada”.

El sindicato acordó presentarse en los campamentos para el 1 de julio, pero aún está trabajando en detalles de los protocolos de salud y seguridad en medio de la pandemia de coronavirus, dijeron las fuentes. CBS Sports informó por primera vez el acuerdo.

Después de casi tres meses de negociaciones infructuosas, MLB optó por utilizar el derecho que se le otorgó en el acuerdo de las partes del 26 de marzo para imponer un calendario de la duración deseada. Al elegir una temporada de 60 juegos, la liga acumulará tantos juegos como sea posible hasta el 27 de septiembre, el límite autoimpuesto de la liga para que termine la temporada.

Además, la temporada de 60 juegos podría servir como un amortiguador contra una queja de la MLBPA, que, en el caso de una posible implementación, se espera que acuse a la liga de no cumplir con su deber de completar una temporada lo más completa posible. La liga también podría presentar una queja contra el sindicato.

Bajo la temporada impuesta, los jugadores recibirían la parte prorrateada completa de sus salarios: aproximadamente el 37% de sus salarios de temporada completa y alrededor de 1.5 mil millones en total. La postemporada se mantendría en 10 equipos. Los jugadores no recibirían perdón por el adelanto salarial de 170 millones que recibieron como parte del acuerdo de marzo y no recibirían dinero de la postemporada. Los jugadores no aceptarían usar micrófonos en el campo. Los equipos no usarían parches publicitarios en sus uniformes. El bateador designado universal probablemente permanecería en su lugar, ya que es parte del protocolo de salud y seguridad.

Más positivos

Los Filis de Filadelfia dicen que dos jugadores más y dos miembros adicionales del personal dieron positivo por Covid-19, aumentando el número total de miembros en la organización que tienen el virus a 12.

Los Filis dijeron que todas las demás pruebas dentro de la organización han resultado negativas. Uno de los dos jugadores dio positivo fuera del complejo de primavera en Clearwater, Florida.

Otros equipos han reportado pruebas positivas sin identificar a los jugadores afectados.

MLB Sin pedir permiso

Las Grandes Ligas no han presentado el plan para las autoridades canadienses.

No saben qué pasará

El doctor David Williams indicó que leyó la propuesta de la MLB, pero que “no menciona nada de los viajes a Canadá en este momento”.

Pide propuesta

“Si hay algún interés en ese asunto, necesitamos una propuesta de su parte para evaluar cómo asumirían las condiciones particulares de llevar al equipo y otros clubes hasta ahí y cómo funcionaría”, afirmó Williams.