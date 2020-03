Poderoso 1-2 cubano en la cueva

Negrín y Martínez, amigos de la infancia juntos otra vez

Un 1-1 cubano podría hacer que los Leones y sus fanáticos dejen de pensar un poco en las ausencias de César Valdez y José Samayoa. Y con argumentos. Claro, cuando las hostilidades arranquen en la Liga Mexicana.

Los Leones tendrán en sus filas a dos de los lanzadores cubanos más dominantes del momento, Yoanner Negrín y Jorge Martínez. Y, comentan los Leones en un comunicado, con ellos “el pitcheo melenudo luce aún más fuerte con la combinación de estos dos sensacionales antillanos, quienes se han posicionado entre los mejores abridores latinos de los últimos años”.

Negrín ha logrado prácticamente todo desde su llegada a la cueva en 2015, consolidándose como el as de la rotación melenuda: ha ido al Juego de Estrellas, le nombraron Pítcher del Año, y llevó a los Leones al campeonato de la Liga Mexicana en 2018.

Y en sus primeros días entrenando de cara a la temporada 2020, el cubano charló con el Diario sobre sus expectativas. “Hombre… Feliz de estar otra vez aquí. Tuve descanso en invierno y me siento mejor que nunca”, fueron algunas de las palabras del “Asere”.

El comunicado de los Leones cita lo siguiente sobre Yoanner: “Vengo por otro gran año, esta es mi casa y quiero dar nuevamente lo mejor de mí para lograr el objetivo. Siempre me enfoco en trabajar bien desde la pretemporada para estar en mi mejor nivel, sin duda tenemos un gran equipo para pelear fuerte”.

Los números de Negrín hablan y dicen mucho: con las fieras tiene marca de 54 victorias por sólo 16 derrotas. En la campaña 2019, su marca fue de 13-9.

Su compatriota Jorge Martínez se estrenará como melenudo tras un importante invierno jugando para los Toros Azucareros del Este en República Dominicana. Con los astados, Martínez fue pieza clave para que la novena quisqueyana gane la Serie del Caribe, compilando efectividad de 1.96.

“Siempre quise jugar con Leones, desde el año pasado que seguí la Serie del Rey por televisión me dije: ‘quiero estar en ese equipo’. Me doy cuenta que es una gran familia y me siento súper contento de poder estar aquí porque siento que tengo mucho para aportar”, comentó el nacido en Matanzas, quien se mostró muy entusiasmado de portar los mismo colores de su compatriota Negrín, a quien conoce desde muy pequeño.

“Negrín es mi gran amigo desde que somos niños, es por eso que sé de su calidad como pítcher y como persona. Es increíble que podamos estar nuevamente juntos en un equipo profesional, eso es una motivación extra y por supuesto una gran ventaja de poder aprovechar sus consejos personales”.

Negrín igual dice: “Es una buena noticia que tengamos a un compatriota como él aquí, tiene una gran calidad como pítcher y claro, una gran persona”.— G.S.M.

54 victorias

En temporada regular, el “Asere” tiene 54 triunfos, el total más alto entre los activos en ese lapso en el circuito.

13-6 Récord

En 2019 ese fue su palmarés con los Leones, con 124 ponches en 148 entradas de labor.

