Pogba da positivo a la Covid-19; es baja con Francia

Su lugar será tomado por Eduardo Camavinga que milita en Rennes

PARÍS.— El volante francés Paul Pogba dio positivo a la Covid-19 y quedó fuera de la convocatoria de la selección nacional, informó el técnico Didier Deschamps.

Everyone at #MUFC wishes @PaulPogba a safe and speedy recovery after testing positive for COVID-19 ❤️ pic.twitter.com/j0PJIiSheH