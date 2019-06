Polémica con “Chicharito”

Javier habla largo y tendido del presente del Tri

Javier Hernández volvió a confrontar a la Federación Mexicana de Fútbol exigiendo un mejor trato y mejor repartición económica debido a todo lo que ingresa por la selección como la venta de camisetas.

En entrevista que le concedió al periodista Fernando Schwartz para la cadena a Fox Sports, el “Chicharito” habló de que se ha creado la fama de “grillo” porque pelea por lo que él cree es justo, sin mencionar cuando de manera engreída ha pedido mejor trato para él, por encima de sus compañeros.

“Venimos de una cultura sumisa, y confundimos que a veces hablar te hace mamila, agrandado y grillero, esto no significa jo… a la Federación Mexicana, jo… a la prensa, la gente lo confunde. Me han acusado de secuestrar a la selección por decir cosas. La selección mexicana es mundialmente conocida, mercadológicamente es de las más vendidas, la camiseta es de las más vendidas en todo el continente americano, entramos en el top seis o siete del mundo, esto la gente no lo sabe”, comentó Javier.

Dijo que a la selección no se va a ganar dinero, aunque olvidó mencionar cuando reclamó que no le llegaban los premios por ir a la Copa del Mundo y se negó a ir a concentraciones.

“Jugamos por amor a la camiseta —aclaró—, y lo que reclamamos va más allá de los incentivos que puedan dar, pero si la Federación ha ganado por jugadores, desde la Tota Carbajal y Tomás Balcázar, lo que yo digo es que los que más ganan son los que no juegan. Si nos queremos parecer a las mejores ligas debemos comportarnos así”, enfatizó Hernández.

La prensa

Sobre la prensa, mencionó que su relación con esta, “nunca ha sido buena. Nunca he sentido que la prensa mexicana haga su trabajo pero apoye a su Selección. Ellos viven de la Selección, no hay una manera en la que los dos lados crezcan. A veces un lado es muy mamila que no quieren hablar que son muy sensibles”.

Acusó que hay reporteros “que viven en el día a día, y que deben de sacar notas… Como que el ‘Chicharito’ es gay, porque si no los corren”, concluyó.— EL UNIVERSAL