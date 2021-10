Polémica corona francesa

El gol del triunfo llega tras un claro fuera de lugar: 2-1

Kylian Mbappe anotó un polémico gol en los últimos minutos para que el campeón del mundo Francia volviera a darle la vuelta al marcador y derrotar ayer 2-1 a España en la final de la Liga de Naciones de la UEFA.

Mbappe anotó a 10 minutos del final con una bonita definición de zurda, aunque los españoles reclamaron que estaba en posición adelantada tras recibir el pase de Theo Hernández.

Después de un decepcionante Campeonato Europeo, en el que fueron eliminados en los octavos de final, Les Bleus se redimieron en el nuevo torneo de UEFA. También tuvieron que voltear un marcado adverso en su semifinal contra Bélgica.

Las ocasiones escasearon en una tensa final en el estadio San Siro de Milán, pero el partido entró en ebullición —y en un emocionante ida y vuelta— al cumplirse la hora de juego.

Momentos después que Hernández estrelló un remate en el travesaño, Mikel Oyarzabal adelantó a España a los 64 minutos.

La Roja aún celebraba cuando Karim Benzema frotó la lámpara a los 66 para un exquisita definición. El delantero del Real Madrid remató combeado desde el pico del área y clavó el balón en la escuadra tras ser rozado por el arquero Unai Simón.

“Este es primer trofeo con Francia, así que estoy orgulloso y contento”, dijo Benzema, quien a inicios de año regresó a la selección tras una ausencia de cinco años por un castigo interno.

“Disputamos dos partidos de alto nivel. Vinimos para alzar el trofeo. Me siento feliz por el equipo y orgulloso como individuo”, añadió.

La polémica se centró en un posible fuera de juego de Mbappe en el segundo gol, pero la anotación fue convalida mediante el videoarbitraje. La explicación fue que el árbitro inglés Anthony Taylor entendió que, cuando el balón tocó al zaguero español Eric García al intentar un despeje, se inició una nueva jugada y el delantero francés quedó habilitado.

“Yo me muero de ganas de hablar, pero no voy a entrar en este juego”, dijo el técnico español Luis Enrique sobre la polémica. “Desde que soy entrenador, más de 10 años, no creo que haya nadie que me haya escuchado hablar mal de los árbitros”.

Recupera la sonrisa

El campeón europeo Italia se recuperó de su primera derrota en más de tres años para vencer el 2-1 a Bélgica en el partido por el tercer lugar en la Liga de Naciones.

Nicolo Barella abrió el marcador al inicio del segundo tiempo y Domenico Berardi amplió la ventaja de Italia con un penal a los 65 minutos.

Bélgica estrelló disparos en el arco rival tres veces antes que Charles De Ketelaere anotara su primer gol con la selección a cuatro minutos del final.

Italía había visto rota su racha invicta de 37 partidos, un récord mundial, al caer frente a España el miércoles en “semis”, cuando Leonardo Bonucci fue expulsado Al medio tiempo de una derrota de 2-1. Bélgica perdió ante Francia el jueves luego que los campeones del mundo remontaron de una desventaja de dos goles.— AP