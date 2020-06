Polémico tuit de Greg Glassman provoca enojo de Reebok

EE.UU.— Un tuit del fundador y director de CrossFit provocó que la marca deportiva Reebok cortara los lazos con la red de acondicionamiento físico.

La publicación fue hecha por Greg Glassman en respuesta a una declaración del director del Instituto de Evaluación y Métrica de Salud de la Universidad de Washington. La declaración calificó el racismo como un problema de salud pública.

Glassman respondió con una broma sobre Covid-19, que el IHM ha cubierto desde marzo. Específicamente, lo llamó "FLOYD-19". Reebok anunció a Footwear News que terminó las negociaciones para extender la relación después de 2020.

La declaración continuó: "Lo que no cambia es nuestro compromiso y dedicación a CrossFitters y la apasionada comunidad de CrossFit. Estamos muy agradecidos por los fuertes lazos que hemos creado con entrenadores, propietarios de cajas y atletas de todo el mundo durante los últimos 10 años.

Reebok no estaba solo en la ruptura de los lazos con CrossFit, ya que varios gimnasios, que pagan a la compañía de Glassman por los derechos de licencia, también cuestionaron el tuit y dijeron que cortarían los lazos con CrossFit.

Greg Glassman se ha vuelto tendencia en las redes sociales debido a una serie de tuits calificados como racistas y contra George Floyd y las protestas en Estados Unidos.

Pero Greg no es cualquir hombre, es SEO y fundador de CrossFit Inc., la marca que está detrás de este método de entrenamiento. De igual modo la empresa tiene una cadena de gimnasios exclusivos para este tipo de ejercicios por todo el mundo.- Con información de El Mañana.

