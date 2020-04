“Pollo” Briseño fue objetivo del Madrid

Manchester City también lo tenía entre sus deseos

Si no hubiera sido por el miedo y la desinformación, Antonio “Pollo” Briseño, actual defensor de las Chivas de Guadalajara, habría podido hacer carrera en el mismísimo Manchester City o el Real Madrid, informó el zaguero durante una videoconferencia con aficionados.

Además de estos dos equipos, tuvo dos ofertas más, una rusa y otra del Mallorca. Todas llegaron tras el triunfo de México en el mundial sub 17 en el año 2011.

Aunque añadió que no se arrepiente de las decisión, haberse ido a los 17 años hubiera cambiado su carrera totalmente. “A los 17 años quedaba libre; había que pagar el derecho de formación y me dio un poquito de miedo; muy mal de mi parte porque no estaba informado.

“Hablé con gente importante que me decían que me quedara, que me consolidara, pero nunca me imaginé lo que iba a pasar aquí en México: que se iban a llenar de extranjeros, que ya no habría regla de 20/11. Quizá hubiera salido y me hubiera gustado mucho más aprender en el extranjero”, señaló.

Con 20 años, un recién ascendido a la Serie A italiana, el Sassuolo también lo quiso y la decisión fue la misma, finalizó.