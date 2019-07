“Pollo” Briseño niega al Atlas y afirma que Chivas es el reto más grande

Guadalajara.— El defender los colores del equipo de Guadalajara es el reto más grande en su carrera, admitió el defensa Antonio Briseño, quien descartó sentir presión por la lucha que mantendrá el equipo por evitar el descenso.

❤️🐐 "Es Chivas y cuando el más grande de México te invita a venir al equipo no puedes decir que no, las oportunidades se presentan una vez en la vida y hay que aprovecharlas. Estoy muy contento de estar aquí", @pollobv pic.twitter.com/KTyYf6MTLZ

En conferencia de prensa, el “Pollo” indicó que el Guadalajara es el equipo más importante de México, lo que lo compromete a ofrecer su mejor desempeño.

Indicó que el tema del descenso es algo que no le quita el sueño, porque no es una situación nueva para él, luego de lo vivido con Feirense en Portugal.

“Si yo me entrego al cien por ciento y los resultados se dan, no habrá presión. Ya he estado acostumbrado a pelear por no descender, no habrá inconveniente”, estableció.