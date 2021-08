Por culpa de "El Canelo", hijos de Julio César Chávez no le hablan (vídeo)

MÉXICO.— Julio César Chávez, leyenda del boxeo mexicano y mundial, manifestó que la relación con sus hijos, Julio César Junior y Omar en estos momentos está rota por culpa de Saúl "Canelo" Álvarez.

"El Canelo" es un buen muchacho

En entrevista con Yordi Rosado para un programa transmitido por Youtube, Chávez indicó que está mala convivencia comenzó porque en su última pelea-homenaje, en contra del hijo de Héctor "Macho" Camacho, subió al Canelo al ring invitándolo a estar en su esquina, lo que le dolió a sus hijos.

"Siempre ha sido complicado estar con ellos. La realidad es que no he sido un gran ejemplo, no traté bien a su madre, luego se dedicaron a lo mismo y vienen las comparaciones" ,explicó a Rosado.

Este momento habría terminado de fracturar la relación con sus hijos (Captura de pantalla)

"Y todo acabó por romperse el pasado mes de junio […] Se me ocurrió subir al "El Canelo" al ring, la verdad es que es un buen muchacho y me nació hacerlo, fue algo espontáneo. Ellos se pusieron celosos, que porqué a ellos no los tomé en cuenta para eso […] En fin, por más explicaciones que les di, se enojaron conmigo. No me hablan ahorita", detalló el ahora comentarista deportivo.

La rivalidad entre los Chávez y el "Canelo" viene de cuando Álvarez venció a Julio Junior en el 2017, en una pelea que se fue a decisión.

El César del boxeo reveló además que sus hijos han tenido problemas con las adicciones, "no han querido internarse, en fin. Hay muchas cosas qué arreglar en ese aspecto, pero espero que pronto todo esté más tranquilo" puntualizó el ex pugilista.

