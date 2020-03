Por el Covid-19, la Liga Inglesa prohíbe el saludo de mano entre futbolistas

El coronavirus sigue muy presente en el deporte.

El Covid-19 ocasionó multitud de cambios en partidos, presencia de público y costumbres. El más reciente, en la Premier League.

La Liga Inglesa anunció en un comunicado que el pasamanos, denominación que se le da al saludo previo entre los dos equipos y el árbitro, no se realizará en sus encuentros como medida para luchar contra la propagación del virus.

Esta decisión es solo la más reciente modificación que el coronavirus causó en el deporte en general y en el fútbol en particular. Partidos aplazados, encuentros a puerta cerrada o controles intensivos son algunas de las medidas al respecto.

The Premier League fair-play handshake will not take place between players and match officials from this weekend until further notice based on medical advice



Full statement: https://t.co/m1owLqUol8 pic.twitter.com/DkvzRyePzX