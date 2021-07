Si la Selección Mexicana de Softbol Femenil no trajo consigo los uniformes oficiales que se les entregaron para Tokio 2020 fue por una cuestión de "exceso de peso" en el equipaje.

Así lo justificó el presidente de la Federación de la disciplina, Rolando Guerrero, quien este jueves 29 de julio salió a defender a sus atletas.

De acuerdo con una entrevista televisiva, el dirigente señaló que no es lo mismo llevar todo el equipo para sóftbol que "solo dos guantes", en alusión a las boxeadoras mexicanas que denunciaron en redes sociales lo sucedido con los uniformes en la basura.

"La decisión de dejar uniformes usados y dejar hasta guantes. ¿Tú sabes que ese guante Rawlings cuesta hasta 200 dólares? Si lo dejaron es porque traían hasta otros tres, es el viejito que ya no iban a usar y tenían que hacer espacio en su maleta", mencionó el directivo.

"Ya si estaba en la basura y hay gente hurgando la basura... No es lo mismo llevar todo el equipo de softbol que un par de guantes, sin que vayamos a atacar a nadie. Simplemente se debió a sobrepeso", expuso.

Si se demuestra que dejaron uniformes de juego competencia .uniforme de gala es fácil con su número de casaca no podrán participar más con fmsoftbol igual no es lo mismo empacar un par de guantes que casco,bates,guantes ,caretas,catcher zapatos juego(3)pares,de entrenamiento (6)

Incluso, el directivo criticó las prendas de la marca Li-Ning, que fue la encargada oficial de vestir a la delegación mexicana porque esas playeras no correspondían con las tallas necesarias, por eso se dejaron en la Villa.

"A cada una le dimos nueve uniformes, tres de cada color. Tenían mucha ropa y si dejaron eso es porque tenían mucho más".

"Dejaron las Li-Ning porque, bueno, a mí no me quedaron las playeras esas que nos dieron, andaba como chorizo mal amarrado con esas camisetas ", afirmó.

¡Ojo! los demás países traían la bandera en las camisolas, ellas no querían portar la bandera, en cambio a Gaby Bayardo no le permitieron representarnos por entrenar en 🇳🇱, consecuencias, Gaby ganó plata para ese país y las otras tiraron los uniformes a la basura #softballmexico pic.twitter.com/CBspeA3MHU

Tras los mensajes en redes sociales de las boxeadoras Brianda Tamara Cruz y Esmeralda Falcón, quienes fueron las primeras en percatarse de los uniformes de softbol en bolsas de basura, el dirigente preguntó por qué inspeccionan bolsas de desechos.

"Resulta que ahora buscan hasta en la basura, no sé cómo le llamen a los que buscan cosas en la basura, pero bueno. Lo que queremos es que México hubiera ganado medalla, no me gusta perder ni que se burlen de mi país y que nadie diga que no se la partieron".