Por la gloria y los millones

Han sido varias veces las que hemos preguntado a Elías Espadas sobre sus aspiraciones, en el deporte, en la vida… Y si uno viera todo lo que gira en su entorno, tal vez le entienda. No quita el dedo del renglón: quiere ser campeón mundial de boxeo. Y allí va...

Elías Nathanael Espadas González “Latin”

Gaspar Silveira Malaver

Cuando sintió que había alcanzado un tope, decidió emprender el viaje en busca de nuevos horizontes. Se estableció en Miami, pero con los mismos fantasmas que se crean sobre los desafíos. Han pasado dos años desde eso, y sigue picando piedra. El boxeo es el mismo, las preparaciones y los retos, son los que cambian.

¿Qué motiva a Elías?, fue la primera pregunta en esta nueva charla con el flamante monarca superwélter de Nortemérica.

Quiero ser millonario. Al menos, esforzarme para ganar y vivir bien cuando me retire.(Y de allí parten muchas cosas en este hombre que, dentro y fuera del ring, tiene argumentos muy fuertes para ser ese “millonario” que espera llegar a convertirse).

Fuera de casa, pero a base de esfuerzos sigues cosechando triunfos... háblamos de la administración y adaptación a la vida en Miami para salir adelante...

Es algo difícil. Muchos sacrificos. Ya que este un país muy bonito, pero hay que pagar muchas cosas, así que el sacrifico se hace doble.

¿Recomendarías esta opción a otros boxeadores o cualquier otro deportista? Si en casa no se puede, abrirse a otros horizontes?

Definitivamente. Si están dispuestos a pagar el sacrificio para alcanzar sus sueños, yo digo que siempre hay que salir del área de confort para poder encontrar el éxito.

Un título de Norteamérica, como el que ganaste, te abre puertas. ¿Qué sigue para Elías Espadas ahora?

Es un título importante para mi carrera. Esperamos que en los próximos días ya deba de estar en los primeros de la lista mundial, a eso estamos luchando, a subir, a crecer. Y vienen otras cosas más importantes luego de esta coronación (el viernes 24 pasado venció por puntos a Marcus Willis en Miami para ceñirse la corona).

Tu boxeo se está agrandando y gustando. Aquella pelea en que te lesionaron con un cabezazo (junio 2019 ante D’Mitrius Ballard) fue clave para el despunte que tienes ahora…

Cada pelea para mí es una experiencia, cada preparación es distinta, voy aprendiendo más. Siempre trato de seguir mis bases que aprendí antes de venir a Estados Unidos y aquí también estoy aprendiendo y tomando más experiencia.

La vida más allá del boxeo. ¿Cómo vislumbras tu futuro dentro de unos años, con esposa e hijas?

Mi familia lo es todo, mis hijas mi gran motivación. Trato de sobresalir en este deporte para darles una buena vida y ser un gran ejemplo, como el que mis papás me dieron, con buenos principios. Eso es lo que siempre pienso y por eso los sacrificios que se hacen.

Tienes una carrera profesional, además de ser boxeador (licenciado en Educación Física por la ENSY y una maestría en Ciencias Aplicadas al Deporte por el Instituto Universitario Patria), y hoy hay nuevas tecnologías para poder prepararse y crecer en todo…

La escuela me abrió muchos caminos yo creo que todos debemos y tenemos que darnos la oportunidad de estudiar, de prepararnos para todo. No solo somos boxeadores, o solo somos deportistas, también tenemos muchas otras experiencias que nos pueden llevar a otros planos.

Y eso del estilo cubano que mencionó Jorge Ebro en “ El Nuevo Herald”, te ha ayudado?

En cuando al estilo de boxeo cubano, me gusta cómo ellos utilizan todos sus recursos para ganar una pelea y eso es lo que estoy poniendo en práctica porque al final lo que importa es ganar. Yo estoy agradecido con el entrenador Julio Tarragó, que me abrió los ojos con sus enseñanzas y porque vio en mi un gran potencial para ser campeón. Quiero darles las gracias a todos mis amigos, seguidores y mi familia que me apoyan siempre para cumplir mi sueño. Ya cada día estoy más cerca y lo vamos a conseguir”.

Misma pregunta: Si tienes esa preparación profesional, ¿qué haces boxeando entonces?

Te respondo igual: quiero el bienestar de mi familia... ¡Quiero ser millonario! (sonríe, pidiendo: “mejor no lo pongas van a pensar, ‘qué avaricioso’”). De verdad, quiero vivir tranquilo cuando me retire. Y tú sabes bien: esto del boxeo es mi vida.

El destino dirá si serás campeón o millonario, pero, ¿qué legado quieres dejar al boxeo y a la vida?

El de una persona que toda su vida ha luchado, al que sus padres le enseñaron a ser una persona responsable y esforzada y al que, pasados los años, sigue pensando en lo mismo. Hay que entrenar, sacrificarse y pensar en que, si lo quieres, tienes que luchar. He dado pasos importantes y quiero más, sé que puedo. Hoy en día, todo lo que tengo me lo ha dado el boxeo.

Tus compañeros de clase, de banda, ¿en qué están ahora? Tal vez habrá empresarios, maestros de aula, gente de deporte, y habrá quienes, de otro lado, no tengan nada, y tú sigues en tu sueño.

“Soy feliz luchando. Me apasiona esto del boxeo y no quiero dejarlo hasta no alcanzar la meta. La vida cada vez está más cab... así que hay que seguir esforzándonos. ¿Sabes quién llega a campeón? El que lo lucha.

