Por los primeros títulos

América y Tigres, por el “Campeón de Campeones”

El partido por el “Campeón de Campeones” es un premio a los dos mejores equipos del último año en el fútbol mexicano, señaló el técnico de Tigres de la UANL, el brasileño Ricardo Ferretti, quien intentará arrebatarle la primera corona de la temporada al América de Miguel “Piojo” Herrera.

“El trofeo de mañana es un reconocimiento a lo que se hizo los dos últimos torneos, eso quiere decir que los dos hicimos, junto con los jugadores, las cosas adecuadamente”, declaró.

Aseguró que al estar un título en disputa la consigna es ganarlo, ya que de no hacerlo, siempre habrá comentarios negativos por no cumplir con el primer reto del semestre.

“Habla bien de lo que han hecho las dos instituciones. El hecho de que estemos aquí es consecuencia de lo que se ha hecho a través de todos estos años y también, sabemos que si no se dan los resultados habrá críticas”, apuntó.

Ante el poco tiempo que tuvo para enfrentar este duelo y lo que será el Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, a partir de la próxima semana, destacó que sin duda no es lo ideal, pero que no tienen otra opción.

“Son situaciones a las que nos tenemos que adaptar, no podemos modificar ni podemos hacer nada, los directivos toman su determinación y nos adaptamos; quizá no es lo más adecuado, pero es lo que hay. Si tomaran otras opiniones pudiéramos buscar que la situación no fuera tan apremiante como ahorita”, estableció.

Miguel Herrera, en tanto, aseguró que sus Águilas están obligadas a quedarse con el primer trofeo del año.

“Todos los trofeos son importantes, es importante tratar de ganarlo, pero enfrente no tienes a cualquier equipo, es una gran institución que ha ido creciendo mucho”, manifestó.

En conferencia de prensa, el estratega indicó que tanto Águilas como Tigres son el ejemplo claro de que para lograr el éxito se necesita invertir, pero hacerlo de manera inteligente.

“Son equipos que invierten y aquí está el resultado de las buenas inversiones. Cuando no ves resultados te quejas de la inversión que no ha sido bien aprovechada. Son instituciones que han invertido bien, que tienen planteles vastos, muy buenos y que dan los resultados que las directivas y aficiones quieren”, apuntó.

A buscar la corona

Cruz Azul buscará su primer título de la temporada cuando enfrente a Necaxa, equipos que disputarán la SuperCopa MX en Carson, California.

Previo al inicio del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, ambos clubes arrancarán de manera oficial su temporada con este duelo, que dará inicio a las 17 horas.

La Máquina se presenta en su calidad de campeón de la Copa MX Apertura 2018; su rival debería ser América, monarca de la Copa Clausura 2019, pero este mismo domingo jugará el “Campeón de Campeones”, por lo cual Necaxa es el oponente.

“Nosotros, como equipo grande, queremos estar peleando por todos y que las fechas del 14 julio (Supercopa), 18 septiembre (final de Leagues Cup) y 16 de diciembre (final de Apertura 2019) queden en la memoria de todos los aficionados de esta gran institución”, dijo el portugués Pedro Caixinha, director técnico de la Máquina, que comenzará su cuarto torneo como celeste.