¿Por qué es importante el deporte?

El deporte es tan antiguo como la humanidad misma. Ha mantenido a las sociedades en forma y saludables al mismo tiempo que construye comunidades sólidas y eleva la moral. En este mundo moderno de iPhones y computadoras portátiles, la importancia de los deportes es más relevante que nunca. El ejercicio físico competitivo no sólo motiva a niños y adultos a salir y mantenerse en forma, sino que también inculca valores importantes.

Para muchas personas, el deporte se da por sentado. Es algo que existe en segundo plano pero que no se considera particularmente valioso. Tal vez se considere un poco divertido el fin de semana, pero en última instancia, no es tan importante. Esto no podría estar más lejos de la verdad. Los asuntos deportivos y la importancia de los deportes deben ser discutidos más ampliamente. Sin él, muchos aspectos de la sociedad moderna se derrumbaran.

Los beneficios para la salud del deporte

Una de las mejores razones para que los niños y los adultos practiquen deporte son los increíbles beneficios para la salud. Dado que los expertos recomiendan 150 minutos de ejercicio moderado a la semana, puede ser difícil encontrar el tiempo y la motivación para incluirlo en una apretada agenda. El deporte te lo pone fácil. En primer lugar, el deporte tiende a implicar un ejercicio vigoroso, lo que significa que solo necesita apuntar 75 minutos a la semana para obtener los mismos beneficios. Esto facilita el logro de un nivel saludable de ejercicio.

Los beneficios para la salud Incluyen:

50% menos de riesgo de diabetes

35% menos de riesgo de enfermedad cardíaca

50% menos de riesgo de cáncer de colon

20% menos de riesgo de cáncer de mama

30% menos de riesgo de caerse como adulto mayor

30% menos de riesgo de morir

Estas estadísticas son válidas para una pequeña cantidad de ejercicio. Un juego de deportes a la semana sería suficiente para cosechar estas recompensas. Al mismo tiempo, reducirá su porcentaje de grasa corporal y aumentará la masa muscular. Dormirá mejor, tendrá más energía durante el día, un mayor impulso sexual y más apetito.

¡Es casi imposible enumerar todos los beneficios para la salud!

Habilidades sociales mejoradas

Para muchas personas en el mundo moderno, falta la interacción social. El deporte puede ser tu forma de hacer amigos y aprovechar todos los beneficios que conlleva. Fuera de la salud física, las relaciones son la base más importante de la felicidad.

Los deportes de equipo son particularmente buenos para desarrollar destreza social. Ya sea que sea un adulto socialmente torpe o quiera que su hijo mejore sus habilidades interpersonales, los juegos de equipo son una de las mejores herramientas para lograrlo.

En primer lugar, requieren un nivel de comunicación más profundo. No se puede pasar un balón de fútbol a un jugador sin saber hacia dónde planea correr. Poder comunicar esta maniobra en los pocos segundos disponibles requiere una escucha activa y la capacidad de leer el lenguaje corporal. Esta es una habilidad que es útil en la vida diaria, pero que se aprende mejor en el campo deportivo.

El papel del deporte en la sociedad

La importancia de los deportes no termina en la escuela secundaria. Los eventos deportivos suelen ser el centro de las comunidades, uniendo a las personas. Para muchos, ver a su equipo con lluvia o sol es la parte más importante de la semana. Al igual que la iglesia dominical, un viaje al estadio durante el fin de semana da sentido a la vida de millones.

Debido a su popularidad, los equipos deportivos también son cruciales para las economías locales. Dallas Cowboys, por ejemplo, emplea a más de mil personas, generando un ingreso de $950. Este es dinero que vuelve a la sociedad a través de impuestos y obras de caridad. Cada pueblo y ciudad de los Estados Unidos tiene sus propios equipos deportivos que recaudan dinero, generan empleos y mantienen a flote la economía local.

Los pueblos requieren su propio sentido de identidad de la misma manera que los miembros de un estado o nación sienten un sentido de pertenencia y conexión. Los equipos deportivos ayudan a crear esta identidad. Desde sus colores hasta las mascotas y las animadoras, las comunidades están unidas por su compromiso compartido con un deporte en particular. En los eventos internacionales, existe un sentido de unidad cuando los países se unen para respaldar a su equipo en el escenario mundial. Esto puede llevar a una ola de optimismo, por ejemplo, durante la Copa Mundial de Fútbol Femenino 2019 cuando el equipo de EE. UU. Ganó. El fútbol femenino puede no ser un evento importante en los EE. UU., pero muchas se sintieron increíblemente orgullosas de ver ganar a su equipo.

(I.S.)