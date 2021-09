''¿Por qué insultaría a la madre de Canelo si la mía fue asesinada?'': Caleb Plant

Canelo Álvarez tiene claro cuáles son sus límites y uno de ellos es su madre, por lo que espera que Caleb Plant haya aprendido la lección, luego de la bronca que protagonizaron en el cara a cara de la presentación de la pelea que tendrán sobre el cuadrilátero el 6 de noviembre próximo en Las Vegas.

De acuerdo con una entrevista que el tapatío dio a Azteca Deportes tras el incidente, Plant ya había calentado los ánimos desde que a través de Twitter comenzó a lanzar indirectas y ofensivas en contra de Canelo, quien asegura estar acostumbrado a este tipo de dinámicas.

El mexicano negó haber tenido intenciones de responder a la agresión de Plant cuando éste regresó a plantarle una cachetada. Asegura que su respuesta fue parte del instinto con el que ha sido entrenado para los encuentros en el box.

No obstante, en sus redes sociales Plant desmintió a Álvarez, a quien acusó de tener “miedo” de enfrentarlo “porque sabe que no estoy aquí por un cheque”. Además, aseguró que nunca lo escucharían hablar sobre la madre, hijos o esposa de alguien, porque “cuando los hombres van a la guerra, dejan a las mujeres y a los niños en casa”.

You’ll never hear me talk about someone’s mother, kids or wife. When men go off to war they leave the women and children at home.

Por otro lado, Plant dijo que aún lamenta haber perdido a su madre a manos de la policía, por lo que niega haber dirigido un insulto a la madre del Canelo:

My mother was shot and killed by the police 2yrs ago. Why would I ever bring anyone’s mother up and even if I didn’t give a fuck, why would I open that door up just for some1 to 1 up me and tell me “didn’t your mom get shot and killed by the police dummy?” https://t.co/Zp2QMJGOTC