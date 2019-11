MÉXICO.— La Unión de Fútbol de Rusia (UFR) rechazó la nueva camiseta que Adidas diseñó para la selección y pidió a la marca alemana diseñar una nueva prenda para la Eurocopa 2020.

Alexandr Diukov, presidente de la UFR, denunció que la marca deportiva había hecho el lanzamiento de dicha camisa sin la aprobación de la UFR, a pesar de que ésta hubiera rechazado los anteriores dos modelos presentados.

“Esperamos que Adidas aprenda de los errores. Durante la presentación quedó claro que el problema no es sólo el diseño, sino también la calidad”, explicó, Diukov.

Al mismo tiempo, negó que la federación tenga en mente una ruptura del contrato con la multinacional, que está en vigor hasta 2022.

El secretario general de la UFR, Alexandr también, expresó su confianza en que Adidas diseñe una nueva camiseta “que le guste a todos”.

La principal razón para no querer usar la camisa es, por el hecho de que la bandera tricolor rusa (blanca, azul, roja) aparecía al revés, es decir, como la de Serbia (rojo, azul, blanco).

Otro motivo por el cual se negaron a lucir la prenda ya lanzada, fue por la calidad de la camiseta, que a muchos les pareció un delantal, más que una camiseta para hacer deporte.

