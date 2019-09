¿Por qué los porteros son en su mayoría víctimas del grito homofóbico?

MÉXICO.— Cirilo Saucedo no defiende ni aplaude el polémico grito del “¡eh, puto!” en los estadios. Aunque le encuentra otro sentido y recuerda el motivo por el que sólo a los porteros se les reventaría con dicha expresión.

No solo se busca que el rival perdiera la concentración, habría un motivo meramente futbolístico que Saucedo revive a manera de protesta del fiel seguidor que acude al estadio.

“Ese grito me tocó. Recuerdo que en el tiempo que apareció coincidió con el preolímpico de Guadalajara 2004, en el Estadio 3 de marzo, rumbo a las semifinales que se le ganó a Estados Unidos y a la final a Costa Rica. Según recuerdo, [el seleccionador] Ricardo La Golpe hizo ruido al criticar que los equipos no salían jugando. “El grito de ‘puto’ no termina para ofender a alguien por su preferencia sexual en un partido, aunque en México se usa para muchas cosas y para mí, en ese tiempo, era para denominar al equipo que no se atreviera a salir jugando. Se le podría ver de ese lado”, explicó Saucedo.

Ese grito es parte del espectáculo

Para la actualidad, el ex de los Xolos de Tijuana consideró que es una expresión que difícilmente ofenda a los 22 jugadores en la cancha. “La gente que lo gritó alguna vez hoy le da risa, es parte del espectáculo, en mi opinión nunca con el afán de molestar a cierta persona por su orientación sexual, para mí fue para que el portero saliera jugando”, recalcó.

Sin embargo, Cirilo señaló que hay otros temas más importantes y que dañan al balompié. “Ya lo dijo el Piojo (Herrera) en su momento, hay cosas peores que atender y que hacen más daño que ese grito, como las barras que se matan entre ellos, habrá gente que diga que sí es ofensivo y es respetable”. “Está bien que la FMF y la FIFA se unan y tengan medidas para erradicar algo que ellos consideran discriminatorio. Hay varias cosas por hacer para ayudar al espectáculo que enfocarse en un grito que al jugador o al arquero, te seguro, que no le molesta“, concluyó.

