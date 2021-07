¿Por qué México no ha formado parte de esta Copa América?

La cuadragésima séptima edición de uno de los torneos más importantes de Sudamérica donde participan los seleccionados nacionales está llegando a su fin. La Conmebol Copa América como se la conoce oficialmente en la actualidad tiene su origen en Argentina hace algo más de 100 años, cuando la albiceleste decide celebrar el primer torneo a modo de conmemoración del centenario de la Revolución de Mayo donde fueron invitados Chile y Uruguay. Años más tarde, entre el 2 y el 17 de julio se celebró la primera edición del Campeonato Sudamericano de Selecciones lo que daría como resultado un tiempo después a la Copa América que conocemos hoy en día. Finalmente, con la creación en 1916 de la Confederación Sudamericana de Fútbol se fueron sumando más países sudamericanos al torneo como así también algunos invitados que usualmente eran países participantes de la Concacaf, Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol.

Este año la Selección Mexicana no se encontró dentro de los presentes a pesar de haber participado durante diez ediciones y que cada vez que la selección ha participado en la Copa América, las casas de apuestas en México la han considerado como una de las favoritas del certamen. Desde hace algo más de cinco años que la Federación Mexicana de Futbol y la Conmebol ya no tienen relación alguna, motivo por el cual el Tri tampoco participa en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Una de las razones por lo cual la organización del torneo puede que no convocara nuevamente a la selección se debe a que en en varias ocasiones han presentado un plantel alternativo, acción que no fue muy bien vista por la organización del torneo.

Otra de las cuestiones fue el calendario de la selección liderada por Gerardo Martino, la relación se quebrantó aún más luego del Mundial Rusia 2018 cuando la Concacaf creó la Liga de Naciones, un campeonato de fútbol masculino en el cual participan 41 selecciones nacionales afiliadas a esta confederación, ya para este momento a México se le complicaba asistir a todos los torneos que era convocados. Y la situación se complicó más este año ya que también se celebra la vigesimosexta edición de la Copa de Oro de la Concacaf en donde México es el equipo más exitoso ya que cuenta con 11 títulos, este torneo comienza justo al finalizar la Copa América por lo cual el desgaste físico del combinado mexicano sería de suprema intensidad durante varios meses seguidos por ende se vería forzado a presentar un equipo alterno, algo que se sabe de antemano no es del agrado de la confederación sureña.

Además, este año se disputan los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en los cuales el seleccionado mexicano será partícipe, de hecho, ya ha recibido la noticia de la expansión de la plantilla pudiendo ahora convocar a 22 jugadores en vez de 18. Hasta hace poco tiempo se podía convocar a 15 jugadores por debajo de los límites de edad permitidos y 3 refuerzos mayores de dicha edad como así también dejar a 4 jugadores en depósito, pero con el cambio propuesto por la Federación Internacional de Fútbol Asociación universalmente conocida por sus siglas FIFA, el seleccionado ya tiene concentrado a los 22 jugadores aunque en estos días dicha lista se redujo a 21 dada la baja de Jose Juan Macias. El Tri ha participado en 11 Juegos Olímpicos hasta la fecha de los cuales solo en uno se logró la medalla de oro en el año 2012, en la gran mayoría de ellos se han quedado en fase de grupos salvo algunas ocasiones donde han llegado a cuartos de final y a semifinal.

De cara al futuro resta esperar si la Confederación Sudamericana de Fútbol decide nuevamente convocar al seleccionado mexicano para que se lo vuelva a ver en el campo de juego junto a sus hermanos latinoamericanos y los espectadores podamos deleitarnos con esos encuentros tan apasionantes.

(I.S.)