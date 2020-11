Por un equipo grande

“Checo” quiere ser protagonista en Fórmula Uno

El piloto mexicano, Sergio Pérez, aseguró que se encuentra preparado para llegar a un equipo top de la Fórmula Uno y con ello tener la oportunidad de pelear una mejor posición en la parrilla y podios.

“Checo” terminará contrato con Racing Point esta temporada y en los últimos meses ha sido ligado con Red Bull. Ante esta situación, el tapatío aseguró que desea demostrar y que se olvide lo que vivió en McLaren.

“Luego de estar siete años con un equipo diferente, estar en el deporte, el nivel de (madurez), el nivel de conocimiento, la experiencia. Soy un piloto tan diferente, definitivamente mucho más preparado para hacerlo funcionar que la última vez”, dijo a el mexicano en entrevista a Race Fans.

Desde su paso por el equipo inglés, Pérez ayudó al ex equipo de Force India a terminar en un par de ocasiones en el cuarto lugar en el campeonato mundial de constructores, mientras que tiene tres temporadas sumando, al menos, cien puntos.

Sergio reconoció que si no encuentra asiento el próximo año no podría considerarse una injusticia, ya que “es parte de la F1”.

“Siempre supe que así es. Puedo llamarme un privilegiado. He tenido una gran carrera, 10 años en la Fórmula Uno hasta ahora”, añadió el jalisciense.

“Checo” fue contundente al señalar que si no encuentra equipo y tuviera que dejar el Gran Circo podría hacerlo con la cabeza en alto, pues suma nueve podios en los últimos ocho años.

“Si fuera el caso que tengo que dejar el deporte me puedo ir con mucho orgullo, porque he entregado con el material que tenía y no mucha gente puede tener una carrera así. Así que veremos qué pasa, pero estoy en paz conmigo mismo”, concluyó.

Respecto a la presente temporada y colocado en el cuarto lugar de pilotos, “Checo” Pérez señaló que debería tener más unidades.