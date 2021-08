Portero del Reims le pide foto a Messi; este momento se hace viral

A pesar de ser rivales en la cancha, el guardameta no dejó pasar la oportunidad de fotografiar a su hijo con el astro argentino.

PARÍS.— El esperado de debut de Lionel Messi con el París Saint-Germain (PSG) por fin sucedió en la cancha del Reims, el estadio Auguste-Delaune.

El futbolista argentino entró al minuto 66 para tomar el lugar de Neymar, pero al finalizar el encuentro se viralizó en redes sociales el momento em que el portero del Reims, Predrag Rajkovic, le pide a Messi tomarse una foto con su pequeño hijo; internautas aplaudieron y elogiaron que el ahora número 30 del equipo parisino aceptó.

Winner of the best photo of the day goes to… 🐐 👶🏻



