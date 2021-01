Portero inglés marca un gol desde su área (vídeo)

Tom King, un guardameta del equipo Newport County que compite en la cuarta división inglesa, se volvió viral luego de anotar un gol desde una portería a otra, durante el encuentro disputado el martes 19 de enero.

Al minuto 12 del partido contra el Cheltenham Town, King pateó el balón con tal fuerza que éste recorrió todo el campo, para asombro de los demás futbolistas y del otro portero, quien tarde reaccionó para intentar detener el balón.

Newport County goalkeeper Tom King scored directly from his own enormous goal kick this evening to help his side draw with Cheltenham Town! pic.twitter.com/lEOz4VSi2i