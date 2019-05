Portland se lleva épica batalla contra Denver

Los Trail Blazers ganan después de cuatro prórrogas

Rodney Hood volvió al juego, fresco entre el resto de sus agotados compañeros. Y tuvo la oportunidad que esperaba ansioso para redimirse de los problemas que tuvo en la última postemporada.

Todo lo que tuvo que hacer fue esperar hasta el cuarto tiempo extra.

C.J. McCollum igualó su mejor registro en los playoffs con 41 tantos, Rodney Hood encestó el triple de la victoria a 18.6 segundos del final de la cuarta prórroga, y los Trail Blazers derrotaron 140-137 a los Nuggets de Denver en el tercer juego de su serie de semifinales de la Conferencia Oeste. Portland se adelantó 2-1.

Hood fue titular con Cleveland en el arranque de los playoffs el año pasado, pero cayó en desgracia y se negó a jugar en los últimos minutos de una contundente victoria sobre Toronto en la segunda ronda. Llegó a los Blazers en el mercado de fichajes de febrero.

“No me rendí. No me di por vencido, solo seguí jugando, seguí trabajando”, señaló. “No tenía ni idea de que terminaría en Portland en una situación de este tipo. Pero estar aquí, tener a mi familia en la grada cuando vi muchas caras tristes en la última ronda, estar aquí es muy emotivo para mí, sinceramente”.

“Pero aún queda mucho más baloncesto, mucho más baloncesto”, agregó.

Fue el segundo partido de postemporada con cuatro tiempos extra en la historia de la NBA, luego de un duelo entre los Celtics de Boston y los Nacionales de Syracuse en el lejano 1953.

McCollum anotó 28 tantos después del tercer cuarto y Damian Lillard aportó otros 28 para Portland, que acumula 12 partidos sin perder en su cancha desde la temporada regular. Hood salió desde la banca para convertir siete unidades en la última prolongación y ayudar a los Blazers a mantenerse invictos como locales en esta postemporada.

Nikola Jokic firmó su tercer triple-doble en los playoffs con 33 puntos, 18 rebotes y 14 asistencias, pero falló un tiro libre crucial a falta de 5.6 segundos. El pívot serbio estuvo 65 minutos sobre la cancha y se quedó a dos de batir el récord histórico de la postemporada.

El cuarto juego de la serie se disputará esta noche.

Respiran los Cohetes

Con 41 puntos de James Harden y 30 de Eric Gordon, los Cohetes de Houston se impusieron en tiempo extra a los Guerreros de Golden State, 126-121, acercándose 2-1 en su serie de segunda ronda de los playoffs.

Kevin Durant lideró a los vigentes bicampeones con 46 unidades, pero Stephen Curry (17 puntos) y Klay Thompson (16) tuvieron paupérrimas actuaciones, fallando en momentos clave del juego.

Draymond Green logró un triple-doble por Golden State, con 19 tantos, 11 rebotes y 10 asistencias. El Juego 4 será mañana en Houston.— AP