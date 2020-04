Postergación de los Olímpicos, benéfica

El aplazo dará oportunidad para prepararse mejor

La prórroga de los Juegos Olímpicos de Tokio para el próximo año podría dar tiempo a los atletas que harán su debut de tener una preparación prologada para corregir sus fallas y desde luego, si hay oportunidad, de participar en eventos de fogueo.

Tal es el caso del tirador Edson Ramírez, quien, ya con plaza a Tokio 2020, espera tener una mejor preparación ante el aplazamiento de la justa y de esa manera contar con un poco más de fogueo para aspirar a estar en la zona de medallas.

“Hay algunos atletas que ya saben lo que son unos Juegos y otros como yo que habríamos llegado sin experiencia y con poco fogueo”, comentó.

Ramírez Ramos agregó que la decisión de aplazarlos llega en buen momento para el atleta, dado que con un poco más tiempo se podrá con el perfeccionar la técnica.

Originario de Tamaulipas, dijo que debido a la pandemia del coronavirus perdió un par de competencias a principios de marzo y adaptó un espacio en su casa para continuar sus entrenamientos.

“Es difícil, pero es algo que no estaba en manos de nadie y que a todos nos tomó desprevenidos. Prepararte en casa no es lo mismo, pero me mantengo en comunicación con mi entrenador para que me diga las rutinas que debo de hacer”, comentó el atleta de 19 años de edad.

Síguenos en Google Noticias