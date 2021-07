Pretenderán reducir castigo

La FIFA impuso sanción por grito discriminatorio

La Federación Mexicana de Fútbol ya recibió de parte de la FIFA la resolución acerca del castigo que le impuso por el grito discriminatorio, la cual fue tener dos juegos de México a puerta cerrada.

Pero la FMF ha revirado, y ha mandado al organismo una serie de preguntas para entender la resolución final, explicó Yon de Luisa, máximo dirigente de la Federación Mexicana.

La intención es, en primer lugar, no afectar a las selecciones femeniles, que se reduzca el castigo a un solo juego y que éste, si se realiza a puerta cerrada, sea en el Estadio Azteca.

“Nos llegó la resolución extendida, pero vamos a hacer preguntas para entender una resolución final, al término de agosto. De ahí no podremos saber si afecta o no y a qué partidos... Esperemos que sea sólo varonil, pero debemos esperar una confirmación definitiva. Esperemos que los juegos de la femenil no se vean afectados”, mencionó De Luisa.

Y aclaró que el partido o partidos de sanción se jugarán en la casa tradicional de la selección, el Azteca: “No tenemos intención de hacer viajar a nuestros jugadores. Lo mejor que pensamos hacer es, si estamos concentrados en el CAR, jugar en el Azteca a puerta cerrada”.—EL UNIVERSAL