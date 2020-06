Primer hoyo en uno de Abraham Ancer

La hazaña no fue grabada; afición critica a la PGA

El golfista mexicano Abraham Ancer logró ayer el primer hoyo en uno de su carrera de cuatro temporadas en el PGA Tour, desde su debut en 2016, en el mejor circuito del mundo.

Ancer logró el afortunado tiro con un fierro 8, a 171 yardas en el hoyo 16, –el 8 para él pues inició su ronda en el hoyo 10– en el campo TPC River Highlands, durante la primera ronda del torneo Travelers Championship en Cromwell, Connecticut, Estados Unidos.

Abraham, actual jugador número 24 del mundo, es el segundo mexicano que suma un hoyo en uno en la presente temporada 2019-2020 en el PGA Tour, luego de que el tapatío Carlos Ortiz, también lo hiciera durante la ronda final del torneo The American Express, el pasado 19 de enero del presente año, con un 5 de fierro a 192 yardas del hoyo 14 en el Curso Estadio, en La Quinta, California.

Ayer por la mañana Abraham recorrió el campo TPC River Highlands, con 67 golpes (-3), gracias al tiro del día con el “hole in one”, más un par de birdies en el 15 y 6, así como dos bogeys en el 12 y 5, que lo sitúan parcialmente en el sitio 27.

Ortiz está en el puesto 72, con 69 golpes (-1).

El líder del torneo es el canadiense Mackenzie Hughes, quien firmó una tarjeta –sin bogeys–, con 60 golpes (-10), para ser el quinto mejor score en el PGA Tour, desde la temporada 2017-2018.

Tras Hughes, el norirlandés Rory McIlroy, el estadounidense Xander Schauffele y el joven noruego Viktor Hovland comparten el segundo puesto, empatados con 64 golpes, 7 bajo el par.

Afición molesta

Aficionados reventaron al PGA Tour por no tener vídeo del hoyo en uno del mexicano Abraham Ancer.

Lo hecho por el tamaulipeco no pudo ser registrado, pues al ser de los primeros grupos no estuvieron las cámaras de televisión, por lo que no se grabó.

En su cuenta de Twitter, el PGA Tour solo publicó la gráfica del impacto con tecnología, que no fue suficiente para los seguidores del golf, que se fueron con todo al circuito y a Golf Channel.

Satisfecho

A pesar de que no se tiene vídeo de su primer hoyo en uno en el PGA Tour, Ancer se fue bastante contento con la experiencia.

“Un poquito raro meterlo sin fans y sin poder chocar manos con mi caddie (Dale Vallely) o a los otros jugadores, pero bueno, contento con mi primer hoyo en uno”, narró el tricolor.

“Fue una ronda sólida otra vez, obviamente pude haber hecho muchos más birdies, pero me siento cómodo”, narró Abraham, quien el domingo quedó segundo en el RBC Heritage, a un golpe del campeón Webb Simpson.

Ancer parte hoy, para la ronda dos, del Travelers, a las 11:30 horas. Carlos Ortiz arranca a las 12:50.