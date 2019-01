Harán historia al ser los primeros porristas hombres en el Super Bowl

Quinton y Napoleon harán historia al convertirse en los primeros porristas masculinos en un Super Bowl.

MÉRIDA.- El próximo domingo Quinton Peron y Napoleon Jinnies harán historia al convertirse en los primeros porristas masculinos en un Super Bowl.

Peron y Jinnies apoyarán a su equipo los Rams de Los Ángeles a quienes acompañaron en la porra durante el 2018, año en el que también hicieron una histórica aparición al ser los primeros porristas hombres de la NFL, ahora lo harán en el Super Bowl LIII que se jugará en Atlanta.

A look 🔙 at our #SBOpeningNight performance! Having so much fun in Atlanta for the #SuperBowl! pic.twitter.com/1wwo6yLl3P — Rams Cheerleaders (@LARamsCheer) January 29, 2019

Motivados por su participación

Recientemente Napoleon Jinnies habló para el programa “Good Morning America” de ABC sobre el hecho histórico: “Ha sido una locura estos 10 meses, bailando mucho e involucrándonos con la comunidad, nuestro equipo y apoyando a nuestros jugadores. No puedo creer que llegamos acá.”

2018 first male cheerleaders in the NFL 2019 first male cheerleaders dancing at the Super Bowl. I 👏🏽can’t👏🏽 breath👏🏽 — Napoleon Jinnies (@NapoleonJinnies) January 21, 2019

Por su parte, durante una entrevista en 2018, Quinton Peron dijo que su motivación para adicionar para los Rams fue ver a las chicas de la porra de los Lakers “¿Por qué no puedo estar ahí? he sido coreógrafo de chicas en equipos profesionales, he bailado con varias de ellas y pensé ¿por qué yo no?”.– Redacción multimedia