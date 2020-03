Primo de Erling Haaland sorprende a Europa a los 16 años y promete superarlo

Grandes clubes europeos ya están tras Albert Tjaaland, quien ya ha roto marcas de goleo en Noruega.

El delantero joven del momento es el noruego Erling Haaland, quien viene causando sensación con su récord goleador con el Borussia Dortmund. Con solo 19 años ya comparte con Lionel Messi, Cristiano Ronaldo o Robert Lewandowski por la Bota de Oro 2020.

Lo llamativo es que Haaland no es precisamente el más talentoso de su familia, pues en Noruega ya se habla de su primo Albert Braut Tjaaland, quien el 11 de febrero pasado cumplió 16 años y ya debutó como profesional en el Bryne FK. No solo deslumbra por su precocidad para estrenarse en los terrenos de juego, sino también para registrar 64 goles en 37 partidos jugados.

“Mientras todos los ojos se dirigen hacía el goleador y se disparan las informaciones que desvelan el interés de varias de las escuadras más importantes de Europa, otro prometedor talento noruego sigue sus pasos. Concretamente, se trata de su joven primo, que pese a contar con únicamente 16 años ya da muestras de una notable precocidad para batir récords”, señala el sitio especializado Fichajes.com respecto a la nueva joya del fútbol en el ‘Viejo Continente’.

El Bryne FK es precisamente el club donde –coincidentemente- Erling Haaland inició su carrera futbolística antes de marcharse al Molde FK. Luego de ello, en 2019, hizo maletas hacia el Red Bull Salzburgo y al año siguiente concretó su pasaje a una liga competitiva como la Bundesliga con el Borussia Dortmund. Con solo 20 millones de euros fue adquirido y hoy suena como refuerzo del Real Madrid a cambio de 100 millones de euros.

En esos mismos campos donde Haaland brilló hace algunos años, exactamente tres, está Albert Tjaaland, quien tiene un arrollador promedio de gol de dos tantos por partido. Esto ha llamado la atención de los más importantes visores de Europa.

"Él (Erling Haaland) es una gran inspiración para mí, es sorprendente lo que ha hecho con apenas 19 años, lo que muestra en cada partido, por supuesto que sueño con estar donde está él actualmente", admitió Tjaaland en una reciente entrevista en su natal Noruega. “Hacer mi debut en el primer equipo siempre ha sido un sueño para mí. No puedo creer que lo haya hecho tan joven, solo un mes después de cumplir los 16”, agregó.

Erling Braut Haaland dio sus primeros destellos en enero de 2019 con el Red Bull Salzburgo de Austria, pero fue recién en agosto que se destapó al anotar 16 goles en 14 encuentros. Con esa carta de presentación llegó al Borussia Dortmund alemán, con el que actualmente ya promedia más de un gol por partido en tierras teutonas.

No obstante, al hacer un comparativo entre Haaland y Tjaaland, el segundo es superior desde lo numérico con solo 16 años, ya por entonces el primero apenas tenía poco más de 12 goles. En cambio, Tjaaland ya suma nada menos que 64. Con ello, no es extraño suponer que pronto estará en un importante cuadro de Europa y que ayudará, junto a su primo, a que Noruega vuelva a una Copa del Mundo, la cual no disputa desde Francia 1998. Al menos, con ambos la cuota de gol está asegurada.

