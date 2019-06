Promotor de Anthony Joshua anuncia revancha con Ruiz

LONDRES (AP).— El promotor de Anthony Joshua afirmó que habrá una revancha entre el boxeador británico y el flamante campeón mundial pesado Andy Ruiz Jr.

Eddie Hearn declaró en Twitter que la cláusula de revancha en el contrato fue activada el martes tras negociaciones con Joshua, sus representantes y su preparador, Rob McCracken.

Hearn dijo que “la pelea se realizará en (noviembre o diciembre) en una sede confirmarse pronto”.

After meetings with AJ, Rob Mc and the management team in NY, we have today triggered the contracted rematch clause with Andy Ruiz Jnr. The fight will take place in Nov/Dec at a venue to be confirmed shortly.