Proyecto que no camina

Los Venados esperan hallar regularidad en el final del torneo

No es novedad que hay un problema serio en el seno de los Venados FC Yucatán. Los números no mienten.

Los ciervos entrarán hoy a una jornada con la que completarán sus 12 partidos corridos hasta ahora en el Guardianes 2020 de la Liga de Expansión, igual que casi todos los equipos en competencia, y, de no sacar un resultado positivo, prácticamente estarían despidiéndose de sus intenciones, e ilusiones, en un torneo que los marcó entre los candidatos a llegar lejos, o al menos un poco más alto, antes de que comience a rodar el balón.

Once puntos en once partidos no son para vanagloriarse. Y sí para preocuparse… al extremo.

El torneo Guardianes 2020 es un volado, como ha sido la Liga desde que era Primera A, pasando por Ascenso MX hasta convertirse en Expansión. Uno o dos resultados, positivos o negativos, te catapultan a los sitios de privilegio o te mandan al sótano. Así ha sido.

Pero los Venados no logran encasillarse en el punto positivo. A veces, se reconoce, han estado cerca de lograrlo. Otras, de plano no.

¿Cómo sacar una conclusión en un equipo que, por ejemplo, ha comenzado ganando tres partidos seguidos, por hablar de los últimos, y no ha podido ganar ninguno?

“Hemos luchado, pero no nos ha alcanzado”, dice el director técnico Carlos Gutiérrez Barriga, que se asume como responsable de lo que pasa en el equipo astado, en el que trabaja en su segundo torneo.

Dos puntos para señalar, indistintamente quién sea el culpable: los Venados van de sotaneros y tienen muy poco contacto con la red. Cinco derrotas en once encuentros, apenas dos victorias y once puntos, por un lado. Por el otro, solo nueve goles anotados, con lo que son la delantera de menor producción, ni a gol por juego (un tanto cada 110 minutos de promedio). Tres de esas anotaciones las ha marcado uno solo, Rafael Durán.

Aunque no es lo mismo estar detrás de un micrófono o de un escritorio, que parado a la línea de la cancha, José Luis Sánchez Solá, “Chelís”, alguna vez técnico en este proyecto de los Venados, fue claro en un apunte como analista para ESPN en el más reciente partido, ante Celaya: “No terminan de desarrollarse”. Palabras más palabras menos: anotan y caen en nada. No van por más. Algo falta para terminar de redondear los inicios.

Evidentemente, ni en el duelo ante Celaya ni en los anteriores se han visto conformistas, al menos de inicio. No es fácil ir al “Miguel Alemán Valdés” a anotarles a los superlíderes e invictos. Pero el gol que hicieron en el minuto 13 duró un suspiro y los Toros ganaron la pulsada. Eran los superlíderes y, entendiendo las lógicas, se esperaba algo así.

Pero a los Venados les pasó lo mismo anteriormente contra Correcaminos, partido en el que perdieron dos veces la delantera, y contra Morelia: ventajas que se diluyeron muy rápido. Dos juegos abriendo con goles y que se saldaron con empates, y los dos jugando en el Estadio “Carlos Iturralde”.

¿Qué sucede?

“Sería difícil explicar por qué no se han dado las cosas, por una o por otra no nos han acompañado los resultados”, señala el entrenador astado.

“La ilusión del equipo sigue intacta. Vamos a redondear ese partido que tanto bien nos hará para seguir adelante”.

En definitiva, es muy pesada la carga que tienen encima los ciervos, algo que los analistas no previeron en los inicios, pues se pensó que el equipo tendría para más. Al menos, entre los primeros cinco, dada la experiencia que traían de los torneos anteriores. Ahora, tratarán de salvar la temporada y requieren ganar, sí o sí, aunque pueda resultar pesado para el equipo humano. Cuatro partidos, dos en casa y dos de visita, para un total de 14 puntos posibles (los triunfos en gira valen cuatro).

¿Un volado de doble riesgo, no?, le preguntamos.

“Podemos verlo así, de cualquier lado de la moneda. Con más presión o tener más fortaleza, insistir más, no darnos por vencidos, que son cualidades humanas. Este equipo no se ha caído a pesar de no conseguir el premio, y me da mucha confianza con el grupo de seres humanos con el que trabajo, que está unido en las dificultades”.

Pero si no gana o hacen más decorosa la temporada, a final de cuentas la unión servirá poco y las ilusiones y pretensiones, que eran altas, se esfumarán.

Los Venados no han encontrado el click con la regularidad. Desde los inicios. Su primer partido lo ganaron hasta que iban en la fecha 6 y luego ganaron en la 7 de visitantes ante Cancún. “Tenemos el compromiso con nosotros mismos, cada uno hará su parte. Y esperemos poder remontar para meternos a la zona de repesca. Existe la ilusión y se ha jugado bien”.

Pero falta redondear los inicios buenos. Jugar buscando más.— Gaspar Silveira