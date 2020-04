Pujols quiere Clásico Mundial

Albert jugaría el torneo en 2021, según ha dicho

El estelar de los Angelinos de Los Ángeles, Albert Pujols, quiere participar con la República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol en el 2021.

Así lo dejó saber el toletero en un “live” realizado por el periodista dominicano Yancen Pujols a través de la plataforma de Instagram el jueves en la noche.

“Claro que sí, si se da la oportunidad”, dijo el primera base cuando se le preguntó sobre la posibilidad de estar con el equipo nacional en el evento mundialista. “En los últimos dos clásicos no he podido jugar por lesiones de rodilla y el codo, pero si me dan la oportunidad lo hago. Quizás al estilo Luis Polonia en el 2006, que estuvo dando consejos, ayudando a los muchachos. Ese sería mi último clásico al menos que vuelva después como coach”.

A pesar de reconocer que hay mucho talento joven que puede hacer el trabajo para una selección dominicana el próximo año, Pujols aclaró que se siente en plenas condiciones para aportar.

“Todavía me queda gasolina en el tanque y sé que puedo competir. Ahora, si no estoy mental y físicamente preparado, no debo quitarle la oportunidad a uno de los jóvenes que sí esté preparado. Si estoy saludable pueden contar conmigo”, dijo.

Sobre la próxima temporada de Grandes Ligas, Pujols, que necesita 44 cuadrangulares para convertirse en apenas el cuarto jugador de la historia en alcanzar 700 en Grandes Ligas, expresó que le gustaría alcanzar la marca para sus seguidores.

