Pulido, el “olvidado”

Alan “se ríe” del desdén que sufre por ir a la MLS

Con seis goles y cuatro asistencias, no hay un futbolista mexicano más productivo — en la actual campaña de la Major League Soccer — que el delantero Alan Pulido.

Es por eso que solicita dar real valor a lo que hace.

Con cierta ironía, el delantero del Sporting Kansas City asegura que le causa gracia el poco valor que se da en México a lo que él logra sobre el campo.

“Me da risa. Todo lo que he logrado, en México lo han minimizado, y me causa risa”, sentencia Pulido. “Las cosas que he hecho en lo personal... Si las hace otro jugador, se lo alaban más”.

Sus palabras asoman cierto dolor, aunque el tamaulipeco asegura que empieza a superar el desdén colectivo hacia él y se enfoca en marcar la diferencia con su actual club en la MLS.

“Si cualquier otro mexicano hiciera lo que estoy consiguiendo, tendría otro impacto”, insiste. “Lo digo un poco de broma, no es personal ni nada, yo sigo trabajando en los objetivos que me he trazado y es lo único que haré”.

Pulido fue convocado por Gerardo Martino para los amistosos ante Holanda y Argelia de hace un mes, pero solo vio actividad unos cuantos minutos frente al campeón africano.— EL UNIVERSAL