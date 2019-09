Oportunidad sin aprovechar

Pumas deja vivo al América en el Clásico capitalino

Jugaron con uno más desde el primer tiempo… y ni así los Pumas pudieron quitarse el yugo americanista.

Y ni siquiera estuvieron cerca… y lo empataron por un error de Guillermo Ochoa.

Son muchos los pretextos que se pueden poner, pero la realidad es una: a los otros tres grandes les tiene tomada la medida el América.

El sábado, un error del joven americanista Sebastián Córdova dejó en desventaja desde temprana hora al cuadro americanista. Y ni así, Pumas, ni así.

Con más orgullo que fútbol, el América hilvanó una buena jugada para que apareciera su refuerzo, el uruguayo Federico Viñas, quien anotó en el primer balón que tocaba a sus escasos 30 segundos de haber ingresado.

Como si hubieran apretado un botón, el Clásico capitalino, que en ese momento parecía un juego cualquiera de fecha nueve, se prendió. Y fue un juvenil puma el que mostró la garra que durante los últimos torneos ha ido olvidando de a poco Universidad Nacional.

Bryan Mendoza, de 22 años, prendió una bola y con la colaboración de Guillermo Ochoa empató el juego. Es el segundo gol de Mendoza en Primera División, en apenas tres partidos jugados con el cuadro del Pedregal.

Pero lo que le pasó a Pumas no es problema solamente de ellos. Chivas y Cruz Azul, otros grandes en decadencia, también sufren mucho cuando ven enfrente la playera de los azulcremas.

Cuestión de enfoques, pero ahí se demuestra la grandeza. Por el bien del balompié nacional, esperemos que pronto se borre la disparidad entre los populares.

Siempre la polémica

¿Pensamos que el Videoarbitraje acabaría con la polémica? Ingenuos todos.

El juego entre Tigres y Xolos se definió con un pénalti de último minuto que le dio el empate a los caninos.

Esto es algo normal, pero lo que llama la atención se dio después, en redes.

En la jugada, Nahuel Guzmán, portero de los felinos, empuja Ariel Nahuelpán, delantero de Xolos. El árbitro no dudó y marcó la pena máxima que posteriormente fue cobrada y acertada.

¿Lo curioso? Nadie se ponía de acuerdo.

Empujón clarísimo y había parcialidad, con el argumento de la intensidad, que pregonaba que nunca debió marcarse penal. Otros todo lo contrario. Y nadie se puso de acuerdo.

Sin VAR, con VAR, la polémica seguirá. Vámonos acostumbrando a esto mejor.— MIGUEL CALDERÓN LÓPEZ

El partido

Fue el primer partido de la fecha y entre dos equipos que no llaman mucho la atención, pero el Puebla ante San Luis tuvo un buen nivel. Fue además el momento del regreso del uruguayo Gustavo Matosas al fútbol mexicano. Y el cambio de técnico le hizo bien a los rojiblancos, que vencieron sin mayores problemas a La Franja.

El maleta

El regreso de Guillermo Ochoa no ha sido el que esperaba. Si bien las cosas no le han salido tan mal, el arquero mexicano no ha podido ser factor para el América. El sábado pasado un error suyo le costó el empate ante los Pumas. El tiro de Mendoza no tenía mucho, Ochoa atacó mal el balón y le pasó por debajo para el 1-1.