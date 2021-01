Pumas pierde en casa de los Gallos

Universidad cae y el liderato es de los Diablos Rojos

José Gurrola y Ángel Sepúlveda consiguieron anotaciones en la primera parte y Querétaro se impuso el domingo 2-0 sobre los Pumas por la tercera fecha del Torneo Guardianes 2021.

Gurrola remeció las redes primero a los 21 minutos y Sepúlveda conectó un cabezazo para ampliar la ventaja a los 43.

Con su segundo triunfo consecutivo, los Gallos Blancos acumulan seis puntos y se colocaron en el cuarto peldaño de la clasificación cuando restan tres partidos pendientes en la fecha.

Se trata de un buen inicio de torneo para el Querétaro, que cuenta con una de las nóminas más bajas en la primera división con un valor de 22,30 millones de dólares, de acuerdo con el portal especializado Transfermarket. Sólo Puebla tiene una más baja con 21.67 millones de dólares.

Mientras tanto, Pumas sufrió su primer revés y se mantiene con cuatro unidades, en la sexta posición de la tabla general. Toluca, que venció al medio día al Necaxa, es líder general.

Carencia de ideas

El argentino Andrés Lillini, entrenador de los Pumas de la UNAM, aceptó que su equipo careció de ideas en la derrota ante el Querétaro, pero negó que haya jugado un partido flojo.

“Que nos equivocamos, sí; que no lo intentamos, no. Flojito fue el partido contra Cruz Azul en el torneo pasado o con León y Juárez; éste no lo pongo entre los que jugamos mal. No supimos destrabar, pero de ahí a un mal partido, no”, dijo en rueda de prensa.

Los Pumas de Lillini perdieron 2-0 ante el Querétaro en la tercera fecha del Torneo Guardianes en un duelo en el que el rival mostró un fútbol práctico y defendió bien.

“En el primer tiempo con dos llegadas, nos hacen goles; no supimos contrarrestar eso. Luego el partido fue trabajo en la mitad de la cancha”, observó.

Pese a no quedar decepcionado con la derrota, el técnico reconoció que Pumas debe mejorar la generación de juego mostrada ayer.

“Hoy al rival fue difícil. No pudimos destrabar la complejidad que el adversario nos puso a la hora de defender. Nos faltó movilidad y el pase en tres cuartos de cancha; cosas que tenemos que manejar”, dijo.— EFE