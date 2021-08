Pumas reacciona en el Olímpico

Universidad gana ante un Puebla competitivo: 2-0

Con un par de goles en el complemento, los Pumas finalmente consiguieron el domingo su primera victoria del Torneo Apertura 2021 al vencer en casa 2-0 al Puebla por la sexta fecha.

El ecuatoriano Washington Corozo abrió la cuenta a los 74 minutos, apenas 12 de haber ingresado de cambio. La segunda anotación fue del argentino Juan Ignacio Dinenno al transformar un penal por falta sobre Corozo.

Pumas apenas había marcado un gol antes de este duelo, el peor ataque de la competencia.

El mediocampista Leonel López estuvo muy cerca de remecer las redes por los universitarios con un cobro de tiro libre que fue desviado por el arquero paraguayo Antony Silva en los primeros minutos del complemento.

Después llegó la ocasión que Corozo mandó a las redes con un disparo a media altura que engañó a Silva.

Dinenno se encargó de poner cifras definitivas tras un penal que fue señalado luego que el árbitro Brian González recurrió a la revisión de video. Fue el primer tanto de Dinneno con los universitarios desde el pasado 4 de abril, cuando marcó en la fecha 13 del Clausura.

Andrés Lillini, técnico universitario, le dedicó la victoria a las personas que fueron a Ciudad Universitaria a protestar y a pedir su salida y la de los directivos que manejan el club.

“No me fijo en las protestas. Dedicamos el triunfo a la gente. Es un regalo para ellos. No me molestan las protestas. Tienen todo el derecho de protestar. No soy una persona a la que le guste estar en boca de todos, y no devuelvo este triunfo como venganza. Trabajo para los que quieren que me vaya bien y se amargan cuando nos va mal”.— AP

Disculpas Cruz Azul

Pablo Aguilar ofreció disculpas tras un altercado que tuvo en la cancha con Santi Giménez.

Reconoce su error

“A toda la afición celeste y a mis compañeros les pido una disculpa. Estos colores se defienden a muerte pero con respeto. La actitud no fue la más adecuada”, dijo. Giménez perdió un balón que estuvo a nada de ser gol en contra.